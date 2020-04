El beneficio operativo de Audi se desploma un 98% en el primer trimestre y la marca retira su previsión

INGOLSTADT (ALEMANIA), 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca automovilística Audi registró un beneficio operativo de 15 millones de euros en el primer trimestre de este año, lo que supone un desplome del 98,6% en comparación con los 1.100 millones que ganó entre enero y marzo de 2019.

Según cifras provisionales de la firma del grupo Volkswagen, este resultado se explica, en parte, por las "turbulencias" en los mercados financieros y en los precios de materias primas causadas por la crisis del coronavirus, que provocaron "impactos negativos" en el valor "razonable" de los productos básicos.

Así, la compañía de los cuatro aros ingresó hasta marzo 12.500 millones de euros, lo que se traduce en una disminución del 9,5% en comparación con un año antes. De esta manera, el flujo neto de caja fue de 1.000 millones de euros.

La compañía con sede en Ingolstadt ha lamentado que la pandemia global ha afectado a su negocio, después de que las diferentes restricciones para evitar más contagios obligasen a los concesionarios y a las factorías de la marca a paralizar su actividad.

Por todo ello, Audi ha destacado que está implementando medidas para reducir costes y asegurar liquidez. Además, ha anunciado que está planeando el reinicio gradual de la producción. "La recuperación económica durante el transcurso del año parece posible", ha asegurado la firma.

Sin embargo, la dirección de Audi ha anunciado que la enseña no cumplirá sus perspectivas para este año. "Actualmente, no es posible determinar cuándo se podrán hacer unas nuevas previsiones. El impacto de la pandemia en la demanda, la cadena de suministro y la producción en la actualidad todavía no se pueden pronosticar", ha sentenciado la empresa.