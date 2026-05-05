BMW alcanza el hito de producir dos millones de vehículos eléctricos

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo BMW ha alcanzado los dos millones de vehículos totalmente eléctricos producidos, con la fabricación de una berlina BMW i5 en color Tansanit Blue, montado en la planta de Dingolfing (Alemania) que irá destinada a un cliente español.

La planta de BMW en Dingolfing se ha convertido en la fábrica del grupo que produce la mayoría de los modelos eléctricos. La mencionada planta inició la producción en serie de automóviles totalmente eléctricos en 2021 con el BMW iX. En la actualidad, fabrica la gama más amplia de modelos BEV dentro del Grupo BMW: el BMW iX, la berlina y la versión familiar del BMW i5, y el BMW i7.

Desde 2021, ya se han fabricado más de 320.000 vehículos totalmente eléctricos en las instalaciones de la Baja Baviera. Esto significa que casi uno de cada seis de los dos millones de BEV totales del Grupo BMW procede de Dingolfing. En 2025, más de una cuarta parte de los vehículos producidos en la planta de Dingolfing eran totalmente eléctricos.

Desde hace varios años, al menos un modelo totalmente eléctrico sale de la línea de montaje en todas las plantas alemanas del Grupo BMW. "La movilidad eléctrica se ha convertido en la nueva norma en toda la red de producción de la empresa. De este modo, el Grupo BMW está contribuyendo de manera significativa a que Alemania sea hoy en día el segundo centro de producción de coches eléctricos más grande del mundo.

En el primer trimestre, el Grupo BMW entregó 87.458 vehículos totalmente eléctricos a clientes en todo el mundo (-20,1%), mientras que el descenso entre los electrificados fue menor, de en torno al 15%. Solo en Europa, el grupo vendió 236.422 vehículos, un 3% más interanual, con un fuerte repunte de los modelos eléctricos, que crecieron un 40%.