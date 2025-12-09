BMW designa a Milan Nedeljkovic como nuevo presidente del consejo de administración hasta 2031

BMW designa a Milan Nedeljković como nuevo presidente del consejo de administración hasta 2031 - BMW

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de supervisión de BMW ha acordado este martes que Milan Nedeljkovic asumirá la presidencia del consejo de administración de BMW a partir del 14 de mayo de 2026, en sucesión de Oliver Zipse, quien ha ejercido el cargo desde agosto de 2019.

"Milan Nedeljkovic convence por su visión estratégica, sus sólidas habilidades de implementación y su mentalidad emprendedora. Representa una gestión muy centrada en los recursos, ya sean financieros o ecológicos", ha resaltado el presidente del Consejo de Supervisión de BMW, Nicolas Peter.

En 2023, el contrato de Oliver Zipse como presidente del consejo de administración de BMW se extendió más allá de la edad de jubilación habitual hasta 2026. Posteriormente, dejará el consejo de administración según lo previsto después de la junta general anual del 13 de mayo de 2026, concluyendo un total de 35 años en el Grupo BMW.

Milan Nedeljkovic forma parte del consejo de administración de BMW AG desde 2019 y actualmente es responsable de la división de Producción.

Este ejecutivo de 56 años comenzó su carrera profesional en BMW como becario en 1993 y ha acumulado una amplia experiencia internacional. Ha ocupado altos cargos de liderazgo en la planta de Oxford, como director general de las plantas de Leipzig y Múnich, y como vicepresidente sénior de Calidad Corporativa. Su contrato como presidente del consejo de administración se extenderá hasta 2031.

"Milan Nedeljkovic goza de gran estima y confianza entre los empleados de BMW. Junto con él, esperamos continuar la larga tradición de colaboración entre el comité de empresa y la dirección corporativa, base del éxito de BMW", ha afirmado el presidente del comité de Empresa Global y vicepresidente del consejo de supervisión, Martin Kimmich.