BMW fabricó más de un millón de modelos en Alemania en 2025, un 25% de la producción nacional

Archivo - BMW produce su nuevo SAV eléctrico BMW iX en su planta de Dingolfing (Alemania). - UWE FISCHER - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

BMW fabricó más de un millón de coches en Alemania en 2025, lo que supone alrededor del 25% de la producción total de automóviles del país, según anunció el miércoles la empresa con sede en Múnich. En total, el año pasado se fabricaron 4,15 millones de turismos en Alemania, según informó el pasado martes la Asociación Alemana de la Industria Automovilística (VDA).

"Nuestras plantas son una prueba contundente de la competitividad de la industria alemana. Producir más de un millón de vehículos en 2025 es un claro testimonio de la capacidad innovadora de Alemania. Para lograrlo, estamos impulsando sistemáticamente la innovación y la digitalización. De cara al futuro, los responsables políticos deben garantizar un marco competitivo para Alemania como centro industrial", ha manifestado el miembro del Consejo de Administración de BMW AG y responsable de producción, Milan Nedeljkovic.

La empresa aún no ha publicado las cifras exactas de ventas en el pasado curso económico, pero en 2024 la cuota era de alrededor del 43%. En Alemania, BMW fabrica automóviles en las plantas de Múnich, Ratisbona, Dingolfing y Leipzig, la mayoría de ellos están destinados a la región europea.

BMW fabrica vehículos con motores de combustión, híbridos enchufables y propulsión totalmente eléctrica en una sola línea de producción en las cuatro plantas alemanas de Ratisbona, Dingolfing, Leipzig y Múnich.

Las sedes bávaras fabrican exclusivamente vehículos para la marca principal, mientras que la planta de Leipzig también fabrica el Mini Countryman, además de los modelos BMW.