BMW Group España muestra las claves tecnológicas de la Neue Klasse en un programa sobre el iX3 - BMW

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

BMW Group España ha celebrado este miércoles una jornada de formación técnica en su Training Center para presentar las principales innovaciones de la plataforma Neue Klasse y del nuevo BMW iX3, el primer modelo de la nueva generación de vehículos eléctricos de la marca, a través de una serie de talleres impartidos en español por los especialistas del centro.

La compañía ha aprovechado las instalaciones y el conocimiento de sus formadores para profundizar en los principales avances que incorpora el modelo, entre ellos la nueva batería de sexta generación, el sistema de propulsión eléctrica, la arquitectura electrónica, los sistemas de carga y las nuevas soluciones de software que estrenará esta nueva familia de vehículos.

Uno de los bloques de la formación estuvo dedicado al sistema de propulsión Gen6, desarrollado sobre una arquitectura eléctrica de 800 voltios y equipado con nuevas celdas cilíndricas de iones de litio, cuya densidad energética aumenta un 20% respecto a la generación anterior. Asimismo, el nuevo diseño estructural de la batería reduce el peso del conjunto en hasta 60 kilogramos al tiempo que incrementa su capacidad energética.

Durante los talleres también se ha explicado el funcionamiento del BMW Energy Master, el nuevo sistema inteligente que gestiona la batería de alto voltaje y optimiza tanto la temperatura de funcionamiento como la preparación del acumulador antes de llegar a un punto de recarga mediante la navegación del vehículo.

En materia de carga, BMW ha destacado que el nuevo iX3 podrá admitir potencias de hasta 400 kW en corriente continua, lo que permitirá recuperar hasta 372 kilómetros de autonomía en diez minutos, además de ofrecer una autonomía de hasta 805 kilómetros en ciclo WLTP y funciones de carga bidireccional, tanto vehículo a carga (V2L) como vehículo a vivienda (V2H).

La nueva arquitectura electrónica fue otro de los ejes de la formación. El vehículo incorpora una plataforma de software completamente renovada basada en cuatro ordenadores de alto rendimiento o "supercerebros", capaces de multiplicar por veinte la capacidad de procesamiento respecto a la generación anterior. Esta configuración simplifica el cableado, mejora la eficiencia energética y facilita las futuras actualizaciones inalámbricas del vehículo.

Los asistentes también conocieron las novedades del sistema BMW Panoramic iDrive, que estrena el Operating System BMW X e integra un nuevo concepto de interacción entre conductor y vehículo mediante el BMW Panoramic Vision, una pantalla central de nuevo diseño, un Head-Up Display tridimensional y un asistente personal basado en modelos de lenguaje de inteligencia artificial para mejorar la interacción por voz.

En el apartado dinámico, la marca explicó el funcionamiento del denominado 'Heart of Joy', el nuevo ordenador central encargado de gestionar de forma integrada la conducción, el sistema de frenado regenerativo y el control dinámico del vehículo, con el objetivo de ofrecer una respuesta más rápida y una conducción más eficiente. Entre las novedades figura un sistema capaz de cubrir mediante recuperación de energía el 98% de las frenadas habituales en circulación.