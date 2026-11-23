BMW inicia la producción en serie del iX4 eléctrico, que llegará al mercado en marzo de 2027 - BMW

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

BMW Group ha iniciado a principios de noviembre la producción en serie del nuevo BMW iX4, el segundo modelo de la Neue Klasse que sale de las líneas de fabricación de su planta de Debrecen (Hungría), después del lanzamiento del iX3. El nuevo SUV totalmente eléctrico, que incorpora una carrocería de estilo coupé, llegará al mercado en marzo de 2027.

La puesta en marcha de la fabricación del iX4 se produce después de que la planta húngara alcanzase un ritmo récord en el lanzamiento industrial del iX3. En concreto, la instalación consiguió aumentar su producción en ocho meses, el plazo más corto registrado hasta ahora por el grupo alemán para la puesta en funcionamiento de una nueva fábrica.

Desde septiembre de 2026, Debrecen opera en tres turnos, un sistema que se implantó apenas unas semanas después de que saliese de sus líneas de montaje la unidad número 50.000 del BMW iX3.

La compañía atribuye esta aceleración a la elevada demanda del modelo, que acumuló 100.000 pedidos de clientes europeos durante el año posterior a su presentación mundial. Además, el BMW iX3 fabricado en Debrecen fue reconocido como 'Coche del Año en el Mundo' en 2026.

El presidente y consejero delegado de la planta de BMW Group en Debrecen, Hans-Peter Kemser, ha destacado que el inicio de la producción del iX4 supone un nuevo hito para la instalación y ha atribuido este logro al compromiso y al trabajo en equipo de sus más de 5.000 empleados.

Con la incorporación del nuevo SUV, la fábrica húngara refuerza su papel dentro de la red de producción mundial de BMW, especialmente en la fabricación de vehículos totalmente eléctricos.

HASTA 828 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA

El nuevo BMW iX4 amplía la gama Neue Klasse con una propuesta que combina la carrocería de un SUV con una silueta coupé y las ventajas de la propulsión eléctrica. El modelo incorpora el nuevo lenguaje de diseño de esta generación, con una estética más deportiva y una apuesta por reducir sus elementos visuales a lo esencial.

En el apartado tecnológico, el vehículo equipa la sexta generación de la tecnología BMW eDrive, que introduce celdas de batería cilíndricas, una arquitectura eléctrica de 800 voltios y motores eléctricos perfeccionados. Según la compañía, estas innovaciones permiten mejorar el dinamismo de conducción, aumentar la autonomía y ofrecer mayores prestaciones de recarga respecto a la generación anterior.

En su lanzamiento comercial, previsto para marzo de 2027, el modelo estará disponible con dos variantes mecánicas. El BMW iX4 50 xDrive ofrecerá hasta 828 kilómetros de autonomía eléctrica, mientras que el iX4 40 xDrive alcanzará los 638 kilómetros, en ambos casos bajo el ciclo de homologación WLTP.

La versión iX4 50 xDrive contará además con una potencia máxima de carga de 400 kW, que permitirá recuperar en diez minutos energía suficiente para recorrer hasta 387 kilómetros. Posteriormente, BMW incorporará a la gama el iX4 M60 xDrive, una variante de orientación más deportiva.

UNA PLANTA SIN COMBUSTIBLES FÓSILES EN SU FUNCIONAMIENTO HABITUAL

La producción del nuevo modelo se apoya en el concepto BMW iFactory, la estrategia industrial del grupo alemán basada en tres pilares: eficiencia y flexibilidad de los procesos, sostenibilidad y digitalización.

La planta de Debrecen fue diseñada y construida siguiendo estos principios, con una planificación digital desde sus primeras fases y un sistema de fabricación apoyado en el análisis de datos, la inteligencia artificial y la virtualización.

En condiciones normales de funcionamiento, la instalación utiliza exclusivamente electricidad procedente de fuentes renovables y no consume combustibles fósiles. Su sistema de paneles solares genera alrededor de una cuarta parte de las necesidades eléctricas anuales de la fábrica. Además, la energía solar excedente se almacena mediante un sistema térmico de 1.800 metros cúbicos y 130 MWh de capacidad.