Archivo - El BMW Serie 3, cinco décadas como referencia de las berlinas deportivas, desde 51.150 euros - FABIAN KIRCHBAUER - Archivo

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El BMW Serie 3 cuenta con más de medio siglo consolidado como el modelo más representativo de la marca bávara y uno de los automóviles más influyentes de la industria. Desde el lanzamiento de su primera generación en 1975, el fabricante alemán ha vendido más de 20 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndolo en el vehículo más exitoso de su historia y en un referente dentro del segmento de las berlinas premium.

El Serie 3 nació como sucesor del BMW Serie 02, con el objetivo de ofrecer un sedán compacto de carácter deportivo, tracción trasera y motores de altas prestaciones. La primera generación, presentada en el Salón de Fráncfort de 1975, introdujo una imagen que marcaría la identidad de BMW durante décadas, con la característica parrilla de doble riñón, cuatro faros delanteros y el puesto de conducción orientado hacia el conductor.

Desde entonces, el modelo ha evolucionado a lo largo de siete generaciones. Durante estos cincuenta años, el Serie 3 ha sido pionero en numerosas tecnologías que posteriormente se extendieron al resto de la gama BMW, desde sistemas electrónicos de estabilidad hasta asistentes avanzados de conducción, motores electrificados y soluciones de conectividad.

UN MODELO MULTITECNOLÓGICO EN LA ACTUALIDAD

En la actualidad, el Serie 3 mantiene la filosofía que ha definido al modelo desde sus orígenes: combinar comportamiento dinámico, confort para el uso diario y tecnología de última generación.

La oferta mecánica incluye motores de gasolina y diésel con tecnología de hibridación ligera de 48 voltios que le permiten equipar una etiqueta 'ECO' de la DGT, así como una variante híbrida enchufable de 292 CV de potencia combinada (desde 68.000 euros) capaz de recorrer más de 100 kilómetros en modo completamente eléctrico.

Durante la prueba realizada, se ha podido comprobar las prestaciones de una de sus unidades bajo motorización diésel, que puede equipar hasta un motor de seis ciclindros y 340 CV de potencia (desde 84.500 euros en España) en el acabado M Sport Pro.

Aunque está disponible a partir de 51.150 euros en España en su primera versión de acceso, durante el test del Serie 3 se utilizó una unidad de 190 CV de potencia, con prestaciones de 0 a 100 km/h en siete segundos y cuyo precio de partida es algo superior, concretamente 53.450 euros, aunque la edición utilizada incluía el paquete de acabado 'M Sport Pro' que está disponible desde 62.930 euros en España.

Aquí, el Serie 3 monta unas llantas de 18 pulgadas (17 pulgadas en la gama de acceso) con tracción trasera, lo que hacen sentir todavía al volante la velocidad de un viejo coche de combustión en una era eléctrica que también llegará en los próximos años a este modelo.

Aunque la compañía homologa un consumo en torno a los 5,5 l/100 kilómetros de combustible, durante la prueba realidad en más de 400 kilómetros (el 80% de ellos en carretera) el Serie 3 muestra unos consumos en esas cifras en carretera, aunque en entornos urbanos se elevan por encima de los 7 litros con facilidad.

No obstante, toda la gama mantiene la posibilidad de elegir entre propulsión trasera o tracción total inteligente xDrive y cajas de cambios automáticas Steptronic de ocho velocidades.

UN DISEÑO QUE NO PIERDE LA ESENCIA DE SIEMPRE

La berlina conserva unas proporciones clásicas, con un largo capó, voladizos cortos, una amplia batalla y una imagen deportiva marcada por la parrilla de doble riñón, los grupos ópticos LED de nuevo diseño y paragolpes con tomas de aire de mayores dimensiones en los acabados M Sport.

En el habitáculo, el modelo incorpora el sistema BMW Curved Display, formado por un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y una pantalla central táctil de 14,9 pulgadas integradas en una única superficie curva.

El sistema funciona con el BMW Operating System 8.5, compatible con actualizaciones remotas, navegación conectada, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además del asistente inteligente BMW Intelligent Personal Assistant.

En materia de seguridad y asistencia a la conducción, el Serie 3 dispone de control de crucero activo, asistente de mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado, frenada automática de emergencia, reconocimiento de señales, asistente de aparcamiento con cámaras de visión periférica y maniobra automática de marcha atrás, entre otros sistemas.