El BOE publica la prorroga hasta junio del Mecanismo RED para la fabricación de vehículos de motor

Archivo - Automóviles, coches, vehículos - RENAULT - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes ha publicado la orden adoptada en el Consejo de Ministros del pasado martes 9 de diciembre por la que se prorroga seis meses más, hasta el 30 de junio de 2026, el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para el sector de la fabricación de vehículos de motor.

Según se recoge en el BOE, este mecanismo fue activado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2024 y tenía una duración que se extendía del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, fecha esta última en la que perdería su vigencia y efectos.

Por ello, transcurrido prácticamente en su totalidad el periodo inicial de un año de aquel mecanismo, a propuesta de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el Gobierno ha aprobado su prórroga.

Las empresas que cumplan los requisitos podrán solicitar la aplicación de medidas de reducción de la jornada o la suspensión de los contratos de trabajo en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. Según se recoge en la orden, se aplicarán para las empresas solicitantes los mismos requisitos previstos en el acuerdo actual.

Además, las empresas que apliquen este Mecanismo RED se comprometerán a no llevar a cabo despidos ni individuales ni colectivos, ni, salvo cuando concurran causas de fuerza mayor, reducciones de jornada ni suspensiones de contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de las personas trabajadoras afectadas por las medidas derivadas de este Mecanismo RED durante los dos años siguientes a la finalización de la vigencia de estas medidas.

Además, las empresas solicitantes deberán acompañar un plan de recualificación de sus personas trabajadoras. El acuerdo producirá efectos desde el 1 de enero de 2026.

FORD ALMUSSAFES YA HA FIRMADO LA PRÓRROGA

Por su parte, dos días después de acordarse la ampliación del Mecanismo RED en Consejo de Ministros, Ford y los sindicatos firmaron la prórroga para aplicar el Mecanismo RED en la fábrica de Almussafes (Valencia) seis meses más, hasta el próximo 30 de junio, con la mismas condiciones que en el anterior acuerdo, según informaron UGT PV y STM-Intersindical en dos comunicados.

El mecanismo RED, aprobado en 2024, tiene como objetivo mantener el empleo de la fábrica hasta que produzca un nuevo vehículo multienergía, lo que inicialmente está previsto para 2027. El expediente implica así un compromiso de mantenimiento del empleo y un programa de recualificación de las personas trabajadoras.

Su prórroga llegó días después de que Ford anunciara la siguiente fase de su transformación europea, con nuevos turismos y vehículos comerciales multienergía y asequibles y una estrategia centrada en "la agilidad, la eficiencia de costes y una promesa de marca más definida", en la que la planta valenciana de Almussafes "seguirá desempeñando un papel fundamental para llevar a cabo el plan de Ford de una cartera mejorada de vehículos de pasajeros en Europa".