Bosch y Qualcomm amplían su alianza para impulsar los sistemas avanzados de asistencia a la conducción - BOSCH

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bosch y Qualcomm Technologies han anunciado la ampliación de su alianza estratégica en el ámbito de la automoción para incluir el desarrollo de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), con el objetivo de acelerar el despliegue de tecnologías de vehículo inteligente a gran escala.

La ampliación del acuerdo permitirá avanzar en soluciones que integren funciones de conducción asistida y automatizada, respondiendo a la creciente demanda de vehículos más conectados, personalizados y seguros, según han informado ambas compañías. En este sentido, las empresas trabajan en plataformas que combinan sistemas de infoentretenimiento y ADAS en un único ordenador de alto rendimiento.

Según ha explicado el responsable tecnológico del área de movilidad de Bosch, Christoph Hartung, la combinación de capacidades de computación avanzada con la experiencia en integración de sistemas permite a los fabricantes responder a las nuevas exigencias del mercado en términos de seguridad y experiencia de usuario.

Por su parte, desde Qualcomm han subrayado que la colaboración abarca todo el espectro de la computación en el vehículo, desde sistemas de cockpit hasta soluciones escalables para conducción automatizada, apoyadas en la arquitectura Snapdragon Digital Chassis.

NUEVOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN

En el marco de esta alianza, ambas compañías están impulsando nuevos programas de producción de ADAS basados en la plataforma Snapdragon Ride, orientados a facilitar despliegues más eficientes y escalables de estas tecnologías en vehículos de distintos segmentos.

Estos desarrollos incluyen arquitecturas capaces de gestionar múltiples funciones en un solo chip, lo que permite reducir la complejidad del sistema, optimizar el consumo energético y disminuir los costes de producción. Asimismo, facilitan la transición hacia modelos de computación centralizada, clave en la evolución hacia el vehículo definido por software.

Los sistemas permitirán desde funciones básicas de asistencia, como el control de velocidad o el mantenimiento de carril, hasta soluciones avanzadas de conducción automatizada. Los primeros vehículos equipados con estas tecnologías se prevé que lleguen al mercado a partir de 2028.