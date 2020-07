BP y RACE ofrecerán 12.000 cursos online a clientes de BP y sortearán experiencias de conducción

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

BP y el RACE han lanzado este jueves la campaña 'Da la cara por la Seguridad Vial', una iniciativa que trabajará durante los próximos meses en la concienciación y formación de los conductores sobre los riesgos al volante, con el objetivo de reducir la cifra de accidentes en las carreteras españolas.

A través de esta campaña se distribuirán 12.000 cursos online a los clientes de estaciones de servicio BP para ayudarles en su formación sobre determinados aspectos de la Seguridad Vial, como las distracciones, el mantenimiento del vehículo, alcohol y conducción, primeros auxilios, conducción invernal o motocicletas, con el apoyo de CIFAL Madrid RACE, único centro de formación de Seguridad Vial a nivel mundial, perteneciente a las Naciones Unidas.

Los cursos se distribuyen en 12 módulos formativos que irán cambiando cada 15 días, con objeto de ir formando sobre los factores de riesgo más importantes en la conducción y ofreciendo consejos de seguridad.

Además, los clientes de estaciones de servicio BP que completen uno de estos módulos formativos participarán en el sorteo de uno de los 60 cursos de perfeccionamiento de la conducción que se imparten en las instalaciones del Circuito del Jarama-RACE.

Allí, podrán aprender conceptos como el trazar bien una curva, realizar una frenada de emergencia, o cómo evitar la pérdida de control del vehículo en un entorno completamente controlado como son las pistas deslizantes.

ESTUDIO ENTRE MÁS DE 1.000 CONDUCTORES

Por otro lado, con motivo de conocer la percepción de los usuarios ante los malos comportamientos al volante, BP y RACE han preguntado a más de 1.000 usuarios sobre determinados aspectos que afectan a la Seguridad Vial.

Los resultados revelan que, respecto a la seguridad pasiva, el 6% de los conductores ha circulado en alguna ocasión sin hacer uso del cinturón, un 7% no se lo pone cuando va de acompañante o en los asientos traseros y un 15% no se preocupa por la posición del reposacabezas.

Asimismo, un 56% de los participantes confiesa que no para a descansar a las dos horas de trayecto, y casi un 4% se sienta al volante durante más de 4 horas seguidas. Respecto a los usuarios vulnerables, un 20% reconoce no haber respetado en alguna ocasión el metro y medio de distancia.

Aquellos que viajan con niños muestran responsabilidad, excepto un 2,4% de usuarios que admite haberse desplazado con niños sin utilizar un SRI en "bastantes o muchas ocasiones", y un 10% declara haber cometido esta imprudencia al menos alguna vez. Respecto a la normativa de sillitas, casi la mitad (48%) de los encuestados reconoce desconocer la reglamentación.

En relación con el teléfono móvil, el estudio señala que un 34% de los conductores admite utilizar habitualmente el móvil mientras conduce para usos no permitidos, como el 19% que utiliza el WhatsApp, el 14% que habla sin manos libres, el 13% que utiliza el correo electrónico y el 12% que hace fotos o vídeos. Más de medio millón de conductores reconocen haber sufrido un percance por una distracción con el teléfono móvil, siendo la principal causa de accidente en España.

Respecto a los conductores de motocicleta, un 2% admite haber circulado sin casco en alguna ocasión y en cuanto al resto de protecciones, un 15% admite que no lleva puestos los guantes, un 17% no utiliza chaqueta con protecciones, un 41% no utiliza un mono con protecciones, y un 32% no utiliza calzado especial para motos.