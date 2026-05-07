Archivo - Brembo gana 56,9 millones de euros en el primer trimestre (+11,2%) y mejora sus previsiones para 2026 - BREMBO - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El fabricante italiano de sistema de frenado, Brembo, obtuvo un beneficio neto de 56,9 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 11,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la compañía.

La facturación del grupo alcanzó los 937,4 millones de euros entre enero y marzo, un 2,1% menos en términos interanuales, aunque registró un crecimiento del 1,9% a tipos de cambio constantes.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 154,7 millones de euros, un 0,9% más que un año antes, con un margen sobre ventas del 16,5%, frente al 16% registrado en el primer trimestre de 2025. Por su parte, el beneficio operativo (Ebit) aumentó un 3%, hasta los 85,9 millones de euros.

El presidente ejecutivo de Brembo, Matteo Tiraboschi, destacó que la compañía cerró el trimestre con "resultados sólidos" pese a un entorno geopolítico y de mercado "complejo". Asimismo, subrayó que la generación de caja ha reforzado la estructura financiera del grupo y puso en valor los avances de Sensify, la plataforma inteligente de frenado de la compañía.

Por segmentos de negocio, el área de automoción redujo sus ingresos un 3,4%, mientras que vehículos comerciales retrocedió un 1,1% y competición cayó un 4%. En contraste, el negocio de motocicletas creció un 6,7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Del mismo modo, el área de competición bajó sus ingresos en un 4%.

A nivel geográfico, las ventas disminuyeron un 3,3% en Italia y un 2% en Alemania, mientras que aumentaron un 12,8% en Francia y un 2,3% en Reino Unido. En Norteamérica, el negocio descendió un 3,2%, mientras que Sudamérica avanzó un 8,5%. India registró un crecimiento del 7,1%, frente a la caída del 14,7% en China.

Por otro lado, la deuda financiera neta de la compañía se situó en 692,9 millones de euros al cierre de marzo, lo que representa una reducción de 26,3 millones respecto al cierre de 2025 y de 85,7 millones frente al mismo periodo del año anterior.

De cara al conjunto de 2026, Brembo revisó al alza sus previsiones y ahora espera elevar sus ingresos un 3% a tipos de cambio constantes, frente a la estimación anterior de estabilidad respecto a 2025. Además, mantiene una previsión de margen Ebitda en torno al 16,5%, inversiones cercanas a 350 millones de euros y una deuda financiera neta inferior a 700 millones de euros.

En paralelo, Brembo anunció el inicio de la producción en serie de Sensify para "un fabricante global líder", así como la firma de nuevos contratos con clientes adicionales. La compañía prevé equipar "cientos de miles de vehículos al año" con esta tecnología, concebida como una arquitectura de frenado sin fluidos y definida por software.