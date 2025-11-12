Bridgestone gana 1.133 millones de euros hasta septiembre, un 19,5% menos, por su peor desempeño en EEUU

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de neumáticos Bridgestone ha recortado su beneficio neto atribuido en un 19,5% en los nueve primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior, hasta quedarse con unas ganancias de 203.106 millones de yenes (1.133 millones de euros), según ha informado la compañía este miércoles.

Las ventas de Bridgestone cayeron un ligero 1,1% en términos interanuales, hasta registrar una cifra de negocio de 3,23 billones de yenes (18.019 millones de euros), debido principalmente a una menor facturación en Estados Unidos y Latinoamérica.

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) ha caído un 22,6% frente a los nueve primeros meses de 2024, hasta situarse en 291.723 millones de yenes (1.627 millones de euros).

Por otro lado, Bridgestone ha decidido revisar las previsiones de resultados para el conjunto del ejercicio fiscal de 2025, con arreglo al "deterioro del entorno empresarial", con un peor comportamiento del mercado estadounidense y de las ventas en la división brasileña de la firma.

Así, el beneficio neto atribuido al cierre del año se situará en 253.000 millones de yenes (1.411 millones de euros), al igual que como pronosticaba la firma en febrero de 2025, pero los ingresos serán un 0,3% superiores a lo previsto, hasta superar los 4,36 billones de yenes (24.324 millones de euros), una cifra inferior a la de 2024.

En cuanto al impacto de los aranceles de Estados Unidos, la compañía descarta un mayor deterioro financiero en su cuenta de resultados, que se calcula que será de 25.000 millones de yenes (139 millones de euros). "Esto se debe a la combinación de diversas medidas para contrarrestar el impacto", ha subrayado.