Brufau (Repsol) pide un marco regulatorio de confianza y estable para renovar el parque automovilístico

Archivo - El presidente de Repsol, Antonio Brufau - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha reclamado un marco regulatorio "de confianza, estable y con continuidad" y un sistema de ayudas "sencillo, previsible y accesible para quienes tienen menos capacidad económica" con el fin de poner en marcha un plan de renovación del parque automovilístico de España.

"Necesitamos un plan de renovación del parque automovilístico en el que decida cada ciudadano, cada profesional, cada empresa, en función de sus necesidades de movilidad o de transporte, y no decidan por él los responsables políticos", ha afirmado el directivo durante su participación este miércoles en la jornada 'El impacto de la renovación del parque en las emisiones, la seguridad vial y la economía', organizada por Fundación Repsol, junto con Sernauto, Faconauto y la Universidad Politécnica de Madrid.

Para Brufau, "no es razonable" que en los 31,7 millones de vehículos censados en España, la edad media del parque sea de 14,6 años, con una antigüedad de más de 10 años para 19 millones de vehículos y más de 20 años para 9 millones de vehículos.

Detrás de estas cifras, según ha explicado, se encuentra la regulación europea, "con un componente ideológico al margen de la realidad del sector europeo de la automoción". "Debemos examinar críticamente la decisión de prohibir con carácter general la venta de nuevos vehículos de combustión a partir del año 2035", ha argumentado.

Para el responsable de Repsol, el debate que se está dando en la actualidad en el seno de la Unión Europea sobre una posible revisión de esta medida "no hace más que generar más dudas y más incertidumbres". "Y hasta que no se tome una posición definitiva, estas dudas permanecerán. La incertidumbre es un mal compañero de viaje frente al desarrollo y retrasa la renovación del parque y las compras", ha apuntado.

APOYAR TODAS LAS TECNOLOGÍAS DE PROPULSIÓN

Por este motivo, Brufau ha pedido a Bruselas que reconozca "el gravísimo error cometido" y se sustituya la medida por acciones "mucho más puntuales y adaptadas a la realidad de nuestro sector", como el reconocimiento de que todas las tecnologías de propulsión actuales pueden contribuir a renovar el parque automovilístico.

"Es imprescindible legislar de una forma pragmática que permita que todas las soluciones contribuyan a reducir emisiones, pero preservando, a su vez, las capacidades tecnológicas e industriales europeas. Lo que necesitamos es que la gente renueve su coche. Cuando los ciudadanos no saben qué vehículo comprar, simplemente posponen su decisión, lo que conlleva a incrementar la antigüedad del parque", ha manifestado Brufau.

En otras palabras, ha abogado por una competencia entre las tecnologías "allí donde sean una alternativa viable, sostenible y económica para el usuario y las empresas, con el fin de acelerar la renovación del parque automovilístico. "Sustituir, por tanto, los coches antiguos por otros más modernos de cualquier tecnología produce una mejora muy importante en la eficiencia, mayor ahorro de energía y en la reducción de emisiones, al tiempo que contribuye a la seguridad vial", ha concluido.