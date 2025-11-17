Bruselas autoriza la compra del grupo Iveco por Tata Motors

BRUSELAS 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha dado este lunes luz verde a la compra del grupo Iveco por parte del grupo indio Tata Motors, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo o una parte sustancial del mismo.
Tras el examen de la operación, el Ejecutivo comunitario ha considerado que no plantea problemas de competencia porque las compañías implicadas tendrán una posición combinada de mercado "limitada".
El expediente, que le fue notificado a Bruselas el pasado 23 de octubre, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.