BYD amplía su gama de híbridos enchufables en España con la llegada del Seal 6 DM-i

BYD amplía su gama de híbridos enchufables en Europa con la llegada del Seal 6 DM-i - BYD

Tanto en carrocería sedán como 'Touring', podrá recorrer hasta 105 km de autonomía eléctrica y hasta 1.505 km en autonomía combinada

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

BYD, la marca asiática líder en ventas de vehículos enchufables, va a lanzar en Europa y en España su modelo Seal 6 DM-i, que ofrece el sistema de propulsión con la tecnología 'Dual Mode' en versiones con carrocería sedán y 'Touring' (la versión familiar de BYD).

El Seal 6 DM-i es el segundo modelo híbrido enchufable que BYD lanza en Europa, tras el exitoso Seal U DM-i, un SUV del que ya se han comercializado más de un millón de unidades en todo el mundo. Su precio en España no se conocerá hasta mediados de este mes y sus pedidos comenzarán antes de final de año.

EQUIPAMIENTO EN BÚSQUEDA DE PRESTACIONES Y LA MÁXIMA TECNOLOGÍA

El nuevo modelo llegará en dos tipos de configuración. La primera bajo el acabado 'Boost' Blade Battery es de 10,08 kWh y la potencia máxima del sistema es de 135 kW (184 CV). Esta es la versión con la mayor autonomía combinada WLTP, con hasta 1.505 kilómetros para el sedán, y 1.350 kilómetros en el 'Touring'.

Las ediciones 'Comfort Lite' y 'Comfort' del Seal 6 DM-i cuentan con una mayor potencia hasta los 156 kW (212 CV), y una batería más grande, con 19 kWh de capacidad. El sedán y el 'Touring' pueden recorrer hasta 100 kilómetros solo con electricidad, respectivamente. Las autonomías combinadas WLTP de estas versiones son 1.455 kilómetos para el sedán y 1.350 km para el 'Touring'.

A nivel de acabados, la versión 'Boost' incorpora llantas de aleación de 17", asientos delanteros ajustables eléctricamente, retrovisores laterales ajustables eléctricamente, instrumentación digital de 8,8" (22,3 cm), un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 12,8" (32,5 cm), y un completo sistema de sistemas de ayudas a la conducción. Las características específicas del 'Touring' incluyen barras de techo de aluminio, portón trasero eléctrico y limpialuneta trasero.

A su vez, la versión 'Comfort' (el tope de gama) presenta una mayor pantalla de infoentretenimiento de 15,6 pulgadas --la gama 'Comfort Lite' solo varía en la pantalla táctil de 12,8 pulgadas de tamaño--, así como volante calefactado como principales características.

Para la firma de origen chino, el BYD Seal 6 DM-i será una "elección perfecta tanto para empresas como para clientes particulares" que buscan la combinación de una experiencia de conducción eléctrica y al mismo tiempo poder tener un vehículo que le permita realizar viajes más largos sin necesidad de repostar.

"Siempre hemos creído que el sistema de propulsión con tecnología Dual Mode es un punto de inflexión, ya que permite a los clientes disfrutar de la conducción de un vehículo eléctrico sin preocuparse por la autonomía", ha manifestado la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li.

DISEÑO 'OCEAN' Y VERSATILIDAD CON SUS CARROCERÍAS SEDÁN Y TOURING

El BYD Seal 6 DM-i cuenta con unas dimensiones de 4,84 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,495 metros de alto. Además, su distancia entre ejes, de 2,79 metros --la mayor entre sus principales competidores-- permite una mayor comodidad dentro del vehículo para los cinco ocupantes.

Su diseño 'Ocean' le otorga un aspecto "deportivo y dinámico", pero que a la vez contribuye a la eficiencia del coche. En concreto, su parrilla delantera inspirada en las olas del marca incorpora un sistema activo de entrada de aire que incrementa la eficiencia aerodinámica del vehículo. La 'cara' del Seal 6 DM-i se completa con faros inspirados en el cristal, que incorporan tecnología LED en todas las versiones y reflejan el brillo de las olas del mar con una firma distintiva.

Por último, su maletero puede alojar maletas grandes o bolsas de la compra en un uso diario del vehículo gracias a una capacidad de 491 litros, con la posibilidad de aumentar hasta 1.370 litros cuando se abaten los asientos traseros.