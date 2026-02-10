BYD entrega sus primeras unidades de camiones eléctricos a la empresa logística Dachser - BYD

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

BYD Trucks, la división de camiones eléctricos del mayor fabricante de vehículos electrificados del mundo, ha entregado las primeras dos unidades 100% eléctricas a la empresa logística Dachser, que serán incorporadas a su red logística en Barcelona y Valencia.

Con esta primera entrega, BYD Trucks y Dachser consolidan una relación que marca un hito en "la electrificación del transporte de última milla en España", sostienen ambas compañías.

Las dos unidades entregadas corresponden al modelo BYD ETM6 --con autonomía cercana a los 200 km con una carga completa y una batería de 126 kWh--, que Dachser ha venido probando desde septiembre de 2025 en operaciones reales de reparto urbano y distribución, con más de 3.500 kilómetros recorridos en distintas ciudades españolas.

Este periodo de pruebas ha servido para validar el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia del vehículo en diversos entornos logísticos, según ha expresado la compañía, hasta convencer a la empresa alemana de transporte de que se trata de una "solución madura para el uso profesional".

"Creemos que este es el primer paso hacia una relación sólida y duradera. Hemos comprendido las necesidades de electrificación de Dachser y estamos plenamente alineados para acompañarlos en esta transición. Se trata de un hito compartido por ambas compañías y para cada usuario final que se beneficia de entregas libres de emisiones", ha expresado el 'head of e-truck sales' de BYD Europe, Baris Akyalcin.

"La electrificación del transporte es un pilar clave de nuestra estrategia de sostenibilidad. Este periodo de pruebas nos ha permitido evaluar el rendimiento de los vehículos eléctricos de BYD en condiciones reales de operación y confirmar que cumplen con los exigentes estándares de Dachser en términos de fiabilidad, eficiencia y servicio al cliente", ha expresado el 'team leader energy management & sustainability' de Dachser, Alberto Gil.