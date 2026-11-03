BYD firma en octubre su mejor mes en España con 5.305 matriculaciones y entra en el 'top 5' de marcas - BYD

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

BYD ha registrado en octubre un total de 5.305 matriculaciones en España, su mejor resultado mensual desde su llegada al mercado nacional, lo que le permitió entrar por primera vez entre las cinco marcas más vendidas. La compañía alcanzó una cuota del 5,4% en el mercado español y creció un 89% respecto al mismo mes de 2025.

El fabricante chino también volvió a liderar las ventas de vehículos enchufables durante octubre, con una cuota del 17,1%, y se situó al frente de los segmentos de eléctricos puros e híbridos enchufables. En este último canal comercializó 3.047 unidades, un 268% más que un año antes, mientras que las matriculaciones de eléctricos alcanzaron las 2.258 unidades, con un avance interanual del 14,1%.

En el acumulado de los diez primeros meses de 2026, BYD suma 39.686 matriculaciones de vehículos electrificados, duplicando sus cifras (104,4%) con respecto al mismo del ejercicio anterior, y una cuota del 16%.

Por tecnologías, la marca contabiliza 16.491 eléctricos puros entre enero y octubre, un 40,7% más, y 23.195 híbridos enchufables, un 201,3% más. Sus cuotas en ambos mercados se sitúan en el 14,1% y el 17,7%, respectivamente.

EL ATTO 2, TERCER MODELO MÁS VENDIDO DEL MERCADO ESPAÑOL

El BYD Atto 2 fue uno de los principales protagonistas de los resultados de octubre. Sumando sus versiones eléctrica e híbrida enchufable, alcanzó 1.911 matriculaciones, un 52,1% más que en el mismo mes de 2025, y una cuota del 1,9% en el mercado total, lo que le situó como el tercer modelo más vendido en España durante el mes.

Además, el modelo encabezó las ventas de vehículos enchufables, con una cuota del 6,2%. En el acumulado del año suma 14.269 unidades, lo que le convierte también en el vehículo enchufable más vendido entre enero y octubre.

Por separado, la versión híbrida enchufable Atto 2 DM-i registró 1.309 matriculaciones en octubre y fue el modelo de este tipo más vendido en España durante el mes. En los diez primeros meses del año acumula 10.493 unidades.

Otro de los modelos destacados fue el Dolphin G DM-i, con 977 matriculaciones en octubre. La compañía señala que se situó como el utilitario del segmento B con tecnologías híbridas más vendido, al alcanzar una cuota del 22,8% en esa categoría. Desde su llegada al mercado en junio, acumula 2.385 unidades.

LIDERAZGO EN VARIOS SEGMENTOS

En la gama eléctrica, el Atto 3 EVO encabezó en octubre las ventas de SUV eléctricos del segmento C, con 458 unidades y una cuota del 11,2%. Por su parte, el Dolphin Surf mantiene el liderazgo del segmento A en el acumulado de 2026, con 4.817 matriculaciones y una cuota del 51,3%.

Entre los híbridos enchufables, el Seal U DM-i lideró las ventas de SUV del segmento D en octubre, con 663 unidades, y acumula 8.812 matriculaciones en lo que va de año.

El Seal 6 DM-i, por su parte, encabezó las ventas de turismos híbridos enchufables del segmento D durante el mes, con 87 unidades y una cuota del 34,9%. En el acumulado anual alcanza las 1.505 matriculaciones y una cuota del 33,6%.

En el canal de particulares, BYD fue la tercera marca más vendida por segundo mes consecutivo, con 3.282 unidades matriculadas en octubre, un 52,6% más que un año antes, y una cuota del 6,1%. Entre enero y octubre ocupa la sexta posición, con 24.010 unidades y una cuota del 5%.