BYD gana 2.930 millones hasta septiembre, un 4% menos, pero mejora cifras en el tercer trimestre

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MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo BYD ha logrado un beneficio neto de 22.544 millones de yuanes (2.930,72 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, lo que supone una caída de sus ganancias del 4,24% respecto al mismo periodo del año anterior.

En dicho periodo, según ha informado este jueves, la facturación se mantuvo estable, hasta superar los 566.303 millones de yuanes (73.619,39 millones de euros). De su lado, el resultado operativo ha caído a 27.011 millones de yuanes (3.511,43 millones de euros), un 6,55% menos.

Durante los primeros nueve meses del año, BYD ha vendido más de 3,13 millones de vehículos en todo el mundo, lo que refleja un volumen de ventas inferior en un 3,94% respecto a los tres primeros trimestres de 2025.

Si bien las ventas en el extranjero contribuyeron a un aumento de los beneficios por segundo trimestre consecutivo, la empresa se enfrenta a desafíos cada vez mayores. La popularidad de BYD y de otras marcas chinas ha crecido tan rápidamente en el exterior que algunas autoridades han intensificado recientemente sus esfuerzos para frenar la oleada de importaciones procedentes de China.

En lo que se refiere al tercer trimestre, BYD ha elevado su beneficio neto en un 28,08% en términos interanuales, hasta alcanzar los 10.019 millones de yuanes (1.302,47 millones de euros). Mientras, la facturación creció más de un 13,5%.