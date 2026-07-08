BYD lanza en Europa el Shark, su primera pick-up híbrida enchufable, con hasta 675 km de autonomía - BYD

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía china BYD ha anunciado el lanzamiento en Europa Shark, la primera pick-up de la marca, con el que introduce su tecnología híbrida enchufable Dual Mode Off-road (DMO) en un nuevo segmento tras el anuncio de este miércoles.

El modelo combinará un sistema de propulsión de 436 CV con tracción total, una autonomía de hasta 90 kilómetros en modo totalmente eléctrico y hasta una autonomía combinada de 675 kilómetros, según homologa BYD siguiendo el criterio WLTP europeo. Por su parte, la firma no ha desvelado los posibles precios para este nuevo ejemplar de su gama.

El fabricante chino, líder en Europa en la venta de vehículos híbridos enchufables y eléctricos, detalla que el Shark está orientado tanto a un uso profesional como recreativo y busca ofrecer una alternativa a los pick-up diésel convencionales mediante una mayor eficiencia energética y la posibilidad de realizar los desplazamientos diarios únicamente con energía eléctrica.

El vehículo incorpora un sistema híbrido enchufable formado por un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros al igual que monta en sus turismos y dos motores eléctricos, uno en cada eje, que desarrollan conjuntamente 436 CV y 650 Nm de par máximo.

Esta configuración permitirá acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5,7 segundos y dispone de un sistema inteligente de tracción total con modos específicos para arena, barro, nieve y grava.

La batería Blade Battery de 32,2 kWh admite recargas en corriente alterna de hasta 11 kW y en corriente continua de 55 kW. Asimismo, el modelo incorpora de serie la función Vehicle-to-Load (V2L), con una potencia de 6 kW y dos tomas de corriente que permiten alimentar dispositivos eléctricos externos.

Con una longitud de 5,46 metros y una carrocería de doble cabina con capacidad para cinco ocupantes, el Shark dispone de una caja de carga con un volumen de 1.200 litros, una capacidad máxima de remolque de 2.500 kilogramos y una carga útil de hasta 790 kilogramos.

Según la compañía, el Shark utiliza un chasis de largueros y travesaños desarrollado específicamente para integrar la tecnología híbrida DMO, mientras que la batería forma parte de la estructura del vehículo mediante la tecnología Cell-to-Chassis (CTC), diseñada para incrementar la rigidez y la seguridad del conjunto.

En el interior, el nuevo pick-up incorpora una instrumentación digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central táctil de 15,6 pulgadas, además de asientos delanteros calefactables y ventilados, un Head-Up Display y distintos sistemas de conectividad y asistencia a la conducción propios de la gama de BYD.