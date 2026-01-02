BYD multiplica por cuatro sus ventas en España al matricular 25.552 vehículos en 2025

Gama de vehículos de BYD - BYD

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

BYD ha cerrado 2025 en España como la marca líder en el mercado de vehículos enchufables con un total de 25.552 matriculaciones en el año, lo que supone un crecimiento de las unidades vendidas del 373,7% respecto a 2024.

Esta cifra le ha permitido alcanzar una cuota de mercado del 11,4% en el segmento de vehículos enchufables, según ha compartido la marca de origen asiático este viernes.

Durante el mes de diciembre, la marca ha liderado nuevamente las ventas en el mercado de vehículos enchufables con 3.199 unidades matriculadas y una cuota del 14%. Asimismo, la venta de vehículos 100% eléctricos, con 2.143 unidades matriculadas y una cuota de mercado del 19,2%, le permitió cerrar el año en lo más alto del ranking mensual.

Uno de los claros protagonistas en la gran progresión de BYD en España es el Seal U, que con sus versiones híbrida enchufable DM-i y 100% eléctrica, se ha posicionado como el modelo enchufable más vendido del mercado español en todo 2025. A lo largo del año, el Seal U ha acumulado 10.366 unidades matriculadas, logrando una cuota de mercado del 4,63%.

El Seal U DM-i, que es el primer modelo equipado con la tecnología Dual Mode en llegar al mercado español, también se ha convertido en el híbrido enchufable más vendido en el mercado español durante 2025, con un total de 9.373 unidades comercializadas y una cuota de mercado del 7,7%.

Para el director general de BYD Iberia, Alberto de Aza, el crecimiento registrado en 2025 marca "un antes y un después" para BYD en España, donde tiene "un compromiso" con la movilidad sostenible.

"En apenas un año hemos multiplicado casi por cinco nuestras ventas, pasando de 5.393 a 25.552 unidades matriculadas, y cerrando el ejercicio como líderes del mercado de vehículos enchufables, con un resultado que nos anima a seguir ampliando nuestra gama de modelos para reforzar nuestra presencia en España en los próximos años", ha afirmado.