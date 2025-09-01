BYD ralentiza sus ventas globales, pero las quintuplica en España en agosto

BYD ralentiza sus ventas globales, pero las quintuplica en España con 1.827 ventas en el mes de agosto. - BYD

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de la marca china BYD en el mes de agosto alcanzaron las 373.626 entregas mundiales (+0,1% en términos interanuales) en el octavo mes del año, lo que corresponde a su segundo mes consecutivo con un menor ritmo de ventas, ya que apenas crecieron un 0,5% en julio.

En el acumulado del año, BYD sigue siendo la compañía mundial con mayor volumen de ventas en modelos electrificados (eléctricos + híbridos enchufables) con un total de 2,86 millones de unidades, un 23% más que hace un año hasta el mes de agosto.

En España, BYD volvió a ser la compañía líder en venta de vehículos electrificados (eléctricos + híbridos enchufables) con 1.827 unidades matriculadas en el mercado nacional, lo que le ha permitido tener una cuota de mercado del 12,2%.

Con estos datos, la empresa de origen asiático ha conseguido vender hasta el mes de agosto un total de 14.181 vehículos de su marca, que representan un 10,4% de participación en el mercado de los enchufables y un incremento del 676% en España sobre el mismo periodo de 2024.

Además, BYD es la segunda compañía con más ventas en el mercado de modelos eléctricos en lo que va de año, con 7.983 unidades de modelos 100% eléctricos y una cuota de mercado del 18,2%.

A destacar también el tercer puesto del Dolphin Surf, que con cuatro meses de presencia en el mercado nacional sumó 451 matriculaciones en agosto --tercer modelo más vendido en el mes-- y el décimo lugar en el global del año con 1.447 entregas. El BYD Atto 3 es el octavo vehículo más vendido en todo el año con 1.553 matriculaciones, más del doble que hace un año (+148,8%).

SEGUNDO MES CONSECUTIVO CON UN MENOR RITMO PRODUCTIVO

Los meses de verano, normalmente con menor actividad en las fábricas, también han afectado al gigante asiático. Al igual que sus ensamblajes cayeron en el mes de julio un 1% a nivel mundial, en agosto BYD configuró 353.090 nuevos vehículos, que suponen una caída del 3,8% sobre agosto de 2024.

No obstante, en cuanto al desarrollo de nuevos modelos hasta el mes de agosto, BYD ha montado 2,8 millones de vehículos, lo que corresponde a un 21% más que hace justo un año.