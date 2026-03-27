BYD recorta su beneficio un 18,8% en 2025, hasta 4.234 millones de euros

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MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

BYD ha logrado un beneficio neto de 33.760 millones de yuanes (4.234 millones de euros) en 2025, lo que supone una cifra inferior en un 18,8% a la registrada por la compañía asiática en el año anterior, según ha informado este viernes.

Las ventas del fabricante chino de vehículos han escalado hasta casi 804.000 millones de yuanes (100.855 millones de euros), un 3,4% más en términos interanuales.

De su lado, los costes operativos subieron hasta 661.305 millones de yuanes (82.955 millones de euros).

Por su parte, el resultado operativo ha caído en un 20% respecto a 2024, hasta 40.184 millones de yuanes (5.040 millones de euros),frente a los 50.000 millones de yuanes (6.271 millones de euros) del año anterior.

"En 2025, en medio de vientos en contra macroeconómicos y una competencia de mercado cada vez más intensa, la marca BYD ha fortalecido continuamente su competitividad promoviendo la inclusión en tecnologías clave, consolidando su liderazgo en el mercado masivo nacional y ofreciendo un desempeño excepcional en el extranjero", ha destacado la firma.