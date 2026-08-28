Archivo - BYD reduce un 20,5% su beneficio en el primer semestre, aunque dispara un 67,8% sus exportaciones - Benedikt von Imhoff/dpa - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

BYD obtuvo un beneficio neto atribuido a los accionistas de 12.325 millones de yuanes (unos 1.574,7 millones de euros al cambio actual) durante el primer semestre de 2026, lo que supone una caída del 20,54% respecto al mismo periodo del año anterior, según las cifras publicadas por la compañía asiática este viernes.

El fabricante chino de vehículos eléctricos y de nuevas energías atribuye el descenso del beneficio principalmente a la reducción del negocio de vehículos de nueva energía y a las pérdidas derivadas de las variaciones de los tipos de cambio.

Mientras, los ingresos de la compañía china se situaron en 344.815 millones de yuanes (unos 44.057,2 millones de euros), un 7,13% menos. El negocio de automóviles y productos relacionados generó 275.341 millones de yuanes de ingresos (35.178 millones de euros), un 8,98% menos, y representó cerca del 80% de la facturación del grupo.

Pese al retroceso de la facturación y del beneficio, BYD elevó su margen bruto durante el periodo, desde el 18,01% registrado en el primer semestre de 2025 hasta el 18,85% en los seis primeros meses de este año.

El beneficio bruto alcanzó 64.989 millones de yuanes (8.303 millones de euros), un 2,81% menos, con la mejora del margen vinculada principalmente al crecimiento del negocio de vehículos de nuevas energías en el exterior.

BYD SE CONVIERTE EN UNA FIRMA MÁS INTERNACIONAL

La expansión internacional se ha convertido en uno de los principales motores de BYD durante el semestre. La compañía exportó 792.000 vehículos en los seis primeros meses del año, un 67,8% más que en el mismo periodo de 2025, consolidándose como líder de las exportaciones chinas de vehículos de nuevas energías.

El grupo señala que su negocio de vehículos de nuevas energías ya está presente en 121 países y regiones de los seis continentes. En Europa, BYD asegura haber liderado las ventas de marcas de vehículos de nuevas energías en Reino Unido, Italia y España durante el primer semestre, según datos de JATO Dynamics.

En términos de ingresos, la actividad internacional alcanzó los 181.300 millones de yuanes (23.164,5 millones de euros) mientras que el grupo registró unas ventas de vehículos de nuevas energías de aproximadamente 1,81 millones de unidades durante el periodo.

MÁS INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA

En paralelo al crecimiento de su actividad internacional, BYD mantiene una elevada inversión en investigación y desarrollo. La compañía destinó alrededor de 28.900 millones de yuanes (3.692,3 millones de euros) a I+D durante el primer semestre de 2026.

La estrategia tecnológica del grupo se centra en la electrificación y la inteligencia aplicada al automóvil, con especial atención a las baterías, los sistemas de propulsión eléctrica, los semiconductores, las plataformas de vehículos, la conducción asistida y los habitáculos inteligentes.

Durante el semestre, BYD presentó su segunda generación de baterías Blade y la tecnología de carga 'Flash Charging', dentro de su estrategia para acelerar la infraestructura de recarga y reducir los tiempos de carga de los vehículos eléctricos.

16 MILLONES DE VEHÍCULOS DE NUEVA ENERGÍA

Otro de los hitos alcanzados por la compañía durante el semestre fue la fabricación de su vehículo de nuevas energías número 16 millones. BYD alcanzó esta cifra en abril y se convirtió, según la propia compañía, en el primer fabricante de automóviles del mundo en superar ese volumen acumulado.

La compañía afronta estos resultados en un mercado chino marcado por una fuerte competencia y por una evolución desigual entre el mercado doméstico y las exportaciones.

En este contexto, BYD ha reducido un 15,7% sus entregas mundiales en el primer semestre hasta completar 1,8 millones de unidades entre vehículos eléctricos e híbridos enchufables.