BYD vende 4,6 millones de vehículos a nivel global en 2025, un 7,73% más

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de automóviles chino BYD vendió más de 4,6 millones de vehículos en el año 2025, un 7,73% más que en el año anterior, pese a la caída del 18,3% de las ventas en diciembre, cuando solamente registró 420.398 unidades.

Por tipo de vehículos, los utilitarios vendidos por BYD, que representaron el 98% del negocio, fueron un total de 4,54 millones de unidades, un 6,94% más que en el año 2024. Mientras, los vehículos comerciales vendidos por BYD en los doce meses de 2025 llegaron hasta 57.013 unidades, un 161% más.

Las ventas de vehículos eléctricos se elevaron más de un 27% en 2025, hasta 2,25 millones de unidades, una cifra muy similar a la de ventas de vehículos híbridos enchufables, que se elevó hasta 2,28 millones de unidades, lo que, en este caso, supone un retroceso interanual del 7,91%.

Solo en diciembre, las ventas de turismos de BYD cayeron casi un 18,6%, hasta 414.784 unidades, mientras que las ventas de vehículos comerciales ascendió un 4,56%, hasta 5.614 registros.

El volumen de exportación de vehículos de la firma alcanzó las 133.172 unidades durante el mes de diciembre de 2025, superando las 131.935 unidades de noviembre para establecer un nuevo récord.