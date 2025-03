Cada euro invertido por industria de vehículos genera más de 2,5 euros de valor añadido, según McKinsey

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cada euro invertido por los fabricantes europeos de vehículos genera más de 2,5 euros de valor añadido para la economía en general, según se desprende del informe de McKinsey 'European Automotive Industry: What it Takes to Regain Competitiveness', encargado por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

Así, dicho documento, que analiza las principales perturbaciones que afectan a la industria de fabricación de automóviles y a los proveedores, señala que el sector europeo del automóvil es desde hace tiempo uno de los "pilares de la economía europea", y su producción y actividades están estrechamente interrelacionadas con otras industrias clave.

En este sentido, McKinsey señala que la importancia de la industria para otros sectores no puede subestimarse, ya que los fabricantes europeos de vehículos representan el 40% de la demanda europea de semiconductores, el 75% de las ventas europeas de baterías y el sector del automóvil en general aporta más de 1,7 billones de euros de valor bruto a la economía europea.

Asimismo, el estudio cita cinco perturbaciones que socavan la ventaja competitiva del sector de la automoción, como la geoeconomía, el aumento de la incertidumbre en la tecnología de los sistemas de propulsión, los cambios en el comportamiento de los clientes respecto a los servicios digitales, la evolución del software y los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y el crecimiento del reto del mercado chino, para luego destacar ocho recomendaciones sobre cómo el sector de la automoción puede "recuperarse".

Según McKinsey, los fabricantes de automóviles y sus proveedores pueden poner en práctica una gran variedad de medidas, pero el objetivo principal debe ser una nueva era de colaboración.

"Centrándose en estas acciones colectivamente, el sector europeo del automóvil puede recuperar su ventaja competitiva y seguir siendo una potencia económica frente a otras regiones del mundo", concluye el análisis.