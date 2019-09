Calviño dice que el automóvil español no se puede quedar fabricando coches que no se venden

Publicado 12/09/2019 10:33:47 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado que el sector del automóvil en España no se puede quedar el último en Europa en su transformación, porque podría acabar fabricando automóviles que ya no se venden.

En declaraciones a la cadena COPE recogidas por Europa Press, Calviño apuntó que todos los países a los que se exportan vehículos 'made in Spain' están adaptándose a los nuevos estándares medioambientales y abogó por que el sector productivo español siga esta línea.

"No podemos quedarnos los últimos, no puede ser que todos los países a los que exportemos estén subiendo sus estándares y nuestro sector productivo no se adapte con la suficiente velocidad y nos quedemos al final con vehículos que no se venden", aseguró.

La titular en funciones de la cartera de Economía subrayó que se exporta "buena parte" de la producción de automóviles y resaltó que en España hay un "gran sector" de componentes y uno logístico "muy eficiente", por lo que abogó por apoyarse en esos activos para estar a la vanguardia de las transformaciones que se están produciendo.

EXPOSICIÓN EXTERIOR

Por otro lado, Calviño explicó que en los últimos años se ha producido una "enorme apertura" de la economía española, algo que calificó como muy positivo, aunque resaltó que esto ha motivado que España esté muy expuesta a otros mercados, especialmente en el sector de las manufacturas, que es el que más está sufriendo el enfriamiento de la economía mundial.

"Nuestro sector del automóvil está muy expuesto. La evolución del sector no es única de nuestro país y estamos viendo la misma situación en otros países, pero España es el segundo exportador de coches en la Unión Europea (UE) y es inevitable que esta situación internacional tenga un efecto negativo", subrayó.

Por ello, resaltó la importancia de que desde el Gobierno se apoye a este sector y recordó que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo presentó un plan estratégico de apoyo a esta industria. También destacó la importancia de tener unos cauces de diálogo y cooperación.

"Hay una transición que tiene que producirse sí o sí dados los nuevos estándares medioambientales que se están aprobando a nivel internacional y tenemos que ver cómo encauzar este proceso para que además de los retos también aprovechemos las oportunidades", finalizó.