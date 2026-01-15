Castilla-La Mancha, Ceuta y Extremadura, las regiones con más subida de ventas de autocaravanas en 2025

Autocaravana - ASEICAR

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de autocaravanas y campers han crecido en 8 de las comunidades autónomas y ciudades autónomas de España en 2025 respecto a 2024, mientras que descendieron sus cifras en otras 11 regiones, según los datos de la Asociación de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

El sector de las autoautocaravanas y campers alcanzó las 6.067 unidades durante 2025, lo que supone un retroceso del 6% con respecto a 2024, según las cifras divulgadas la semana pasada por la asociación.

Este descenso es consecuencia de la caída de casi un 29% de las ventas de campers, al pasar de 3.377 en 2024 a 2.400 el año pasado, destacando "la caída en las matriculaciones de los campers tipo urban van", según indica la asociación.

Sin embargo, las ventas de autocaravanas y campers ha crecido en 2025 respecto a 2024 en Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Castilla y León, Murcia y Asturias. Por el contrario, la mayor caída se ha dado en Navarra (del 25,8% interanual), seguida por Canarias (-17%), Melilla (-14,3%) y Cataluña (-13,1%).

En número de unidades, las CCAA que más autocaravanas y campers nuevos matricularon en 2025 fueron Cataluña (1.366), Andalucía (801), Comunidad de Madrid (690), Comunidad Valenciana (576) y País Vasco (557).

Sin embargo, llama la atención que, entre las regiones que más matriculan, solo Andalucía superó mínimamente sus ventas de 2024 (+5 unidades) y se incrementaron sustancialmente en CCAA con menos población y menor tradición del caravaning como Castilla La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Murcia y Asturias.

"Esta expansión de nuevos propietarios de vehículos caravaning se puede deber, en buena medida, a la estabilización de los precios, a las ofertas de marca, la celebración de ferias del sector como el Salón del Caravaning de Barcelona o a las mejoras en las condiciones de financiación", ha destacado Aseicar.