CCOO plantea 150 puntos para el convenio de Renault y pide un volumen mínimo de 250.000 vehículos al año

Presentación de la plataforma de propuestas de CCOO para el convenio colectivo de Renaull España

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha trasladado una propuesta con más de 150 puntos para la negociación del nuevo Convenio Colectivo en Renault entre las que destaca la exigencia de un volumen mínimo de 250.000 vehículos anuales para mantener dos turnos completos de trabajo en las plantas en el reto de garantizar el futuro industrial y el empleo.

"No se trata solo de tener nuevos modelos, sino de asegurar volúmenes estables que garanticen la carga de trabajo, incluso si alguno no es un 'top ventas'", ha explicado en concreto el secretario general del Comité Intercentros de CCOO Renault-España, Sergio García.

La propuesta de Comisiones Obreras pasa también por recuperar poder adquisitivo para lo que propone una subida salarial vinculada al IPC + 3 puntos y la actualización de otros conceptos retributivos que se han quedado atrás. "La vida sigue subiendo y las personas trabajadoras de Renault siempre han respondido cuando ha tocado apretarse el cinturón; ahora toca que la empresa responda con hechos", ha exigido García.

El sindicato también propone revisar la bolsa de horas, una herramienta que, según ha explicado, nació como una herramienta útil para evitar ERE y ERTE "pero que con el tiempo se ha ido distorsionando". Comisiones Obreras ha recordado al respecto que las horas que la empresa deja de trabajar se están recuperando en sábados, una práctica que el sindicato considera necesario revisar y equilibrar.

Comisiones Obreras también considera "imprescindible" adaptar el Plan de Igualdad a la realidad actual de las plantillas y garantizar medidas efectivas en materia de conciliación, corresponsabilidad, promoción profesional y brecha salarial.

Sergio García ha aclarado que la propuesta de Comisiones Obreras "no es una plataforma de máximos" y sí "un punto de partida sólido que responde a la realidad actual de la plantilla y a los retos del sector" y que ha sido ratificada por sus afiliados que pondrá en común con el resto de organizaciones sindicales antes del inicio de la negociación con la empresa, prevista para el 19 de noviembre.

García ha subrayado la importancia de esta negociación, que se desarrolla en un momento "paradigmático para el sector de la automoción, marcado por la transición de los vehículos de combustión a híbridos y eléctricos".

Por último, ha pedido que Europa amplíe y flexibilice los plazos para el coche eléctrico "ya que no está teniendo la demanda esperada". "La descarbonización debe hacerse de forma responsable, respetando el medioambiente, pero también garantizando los puestos de trabajo. España es el noveno país del mundo en producción de vehículos, y no podemos poner en riesgo su futuro industrial", ha pedido.