CECU celebra la multa de Consumo a Avis: "Incumplir derechos no puede ser rentable"

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece una rueda de prensa, en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a 16 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha celebrado la sanción de un millón de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a la empresa de alquiler de vehículos Avis por cobrar a sus clientes gastos de gestión por la tramitación de sanciones de tráfico.

CECU ha destacado que el expediente sancionador se inició a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca EKA/ACUV (Euskal Kontsumitzaileen Alkartea), organización miembro de CECU.

"Este caso pone de manifiesto la importancia de la labor de las asociaciones de consumidores para detectar prácticas abusivas y conseguir que las administraciones actúen para garantizar los derechos de la ciudadanía", ha subrayado.

Avis cobraba a sus clientes entre 33,88 y 45 euros por la gestión de multas de tráfico, incluyendo la identificación ante la Administración de la persona responsable de la infracción. Consumo considera que esta práctica es abusiva, ya que la identificación de la persona conductora constituye una obligación legal de la empresa titular del vehículo, por lo que no puede trasladarse a la persona consumidora un coste adicional por realizar este trámite.

La resolución del Ministerio también tiene en cuenta que esta práctica ya había sido declarada abusiva por los tribunales. En 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria-Gasteiz declaró la nulidad, entre otras, de la cláusula relativa a la comisión por gestión de multas y ordenó a Avis eliminarla y abstenerse de utilizarla en el futuro.

Para CECU, la sanción supone "un importante avance" en la protección de las personas consumidoras y envía un mensaje "claro" al sector del alquiler de vehículos de que las empresas "no pueden repercutir a sus clientes los costes derivados del cumplimiento de obligaciones que les corresponden legalmente".

"Esta sanción demuestra la necesidad de una vigilancia efectiva del mercado cuando ni siquiera las sentencias judiciales resultan suficientemente disuasorias. El alquiler de vehículos acumula numerosas reclamaciones por prácticas poco transparentes o abusivas y las empresas deben saber que incumplir los derechos de las personas consumidoras no puede salirles rentable", señala César Díaz, abogado de CECU.

Esta no es la primera actuación de EKA/ACUV frente a este tipo de prácticas en el sector del alquiler de vehículos. La asociación ya consiguió que los tribunales declarasen abusivas determinadas cláusulas de Avis y Sixt relacionadas con la gestión de multas y daños, y en 2025 logró una nueva sentencia que obligó a Hertz a eliminar de sus contratos el denominado "cargo de gestión por daños" y a devolver los importes cobrados indebidamente.

Además, en 2024 EKA/ACUV denunció nuevamente a Avis y Sixt ante las autoridades de consumo por reintroducir cláusulas que ya habían sido declaradas abusivas.