El CEO de Lamborghini posterga los planes de electrificación: "Es demasiado pronto"

83 MARTIN Célia (ger), GAILLARD Karen (swi), Iron Dames, Lamborghini Huracan GT3 Evo2, action during the 2nd round of the 2024 Michelin Le Mans Cup on the Circuit Paul Ricard from May 3 to 5, 2024 in Le Castellet, France - Photo Paulo Maria / DPPI - Paulo Maria / DPPI / AFP7 / Europa Press