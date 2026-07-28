Cetelem financiará la compra de los vehículos de GAC en España tras un acuerdo con Grupo Invicta - CETELEM

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca comercial Cetelem, ha firmado un acuerdo con Grupo Invicta, importador oficial de GAC en España, para ofrecer soluciones de financiación a los clientes de la marca automovilística china durante su lanzamiento comercial en el mercado español.

Gracias a esta alianza, los compradores de vehículos GAC podrán acceder a una oferta financiera integrada en el proceso de compra y disponible en toda la red oficial de concesionarios de la marca, según han informado ambas compañías en un comunicado.

GAC inicia así su actividad comercial en España tras su expansión por otros mercados europeos como Reino Unido, Portugal y Polonia. La oferta estará compuesta por tres marcas: GAC, para vehículos de combustión e híbridos; AION, especializada en modelos 100% eléctricos; y Hyptec, enfocada en el segmento premium de vehículos eléctricos.

La red comercial de la compañía cuenta actualmente con 30 concesionarios distribuidos por toda España y prevé ampliar su presencia hasta cerca de 50 puntos de venta antes de que finalice 2026. En todos ellos estarán disponibles las soluciones de financiación desarrolladas por Cetelem.

El plan de producto de GAC para el mercado español hasta 2028 contempla una estrategia multienergía que incluirá vehículos de combustión, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, con el objetivo de adaptarse a las diferentes necesidades de movilidad de los consumidores.

Por su parte, Cetelem ha señalado que este acuerdo refuerza su posición como socio financiero del sector de la automoción mediante una oferta de financiación orientada a las nuevas formas de movilidad y con un mayor componente digital.

GAC, uno de los principales fabricantes de automóviles de China, acumula más de 30 millones de vehículos vendidos y ocupa la quinta posición entre los fabricantes del país asiático.