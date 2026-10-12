Changan ampliará su presencia en Europa con la gama Nevo y nuevos sistemas de propulsión

Changan Nevo Q05, uno de los modelos de la marca china que llegarán a España en 2027 - LUCIEN

PARÍS, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Changan ampliará su presencia en Europa con la introducción de la gama de producto Nevo y una renovada oferta de sistemas de propulsión, al tiempo que reforzará sus capacidades locales de I+D, ingeniería, negocio y atención al cliente.

La firma tiene previsto que el nuevo Nevo Q05 se lance en España y Italia durante el primer trimestre de 2027. Mientras, antes de concluir el año, llegará a Europa la versión híbrida enchufable del Changan Deepal S07, uno de los dos modelos que ya comercializa en España desde el arranque de 2026.

En concreto, la firma china ha presentado este lunes, en el marco del Salón del Automóvil de París, el Nevo Q05, que destaca por un interior espacioso, funcionalidad, tecnologías inteligentes de asistencia a la conducción y facilidad de uso en el día a día para entornos urbanos y suburbanos.

De cara al futuro, la gama de productos Changan Nevo se ampliará con otros modelos como el nuevo Changan Nevo Q06, aumentando aún más las opciones disponibles para las familias. Este modelo combina un diseño más expresivo, gran confort de marcha, tecnología inteligente y un comportamiento dinámico muy afinado que aproxima un grado de experiencia prémium a la movilidad familiar más amplia.

Además de sus tecnologías híbridas, Changan sigue avanzando en la movilidad eléctrica a través de su tecnología de baterías Golden Shield, que destaca por larga vida útil, seguridad, alta eficiencia y carga rápida. El Nevo Q05 incorpora estas capacidades al uso diario, combinando la protección de la batería Golden Shield con una autonomía de hasta 450 km según el ciclo WLTP y carga rápida en corriente continua del 30% al 80% en tan solo 15 minutos, ayudando a los clientes a combinar sus desplazamientos cotidianos con viajes más largos y una recarga cómoda.

"En conjunto, estos avances marcan una nueva etapa en el compromiso a largo plazo de Changan con Europa, ofreciendo una mayor variedad de productos y un mayor apoyo local para dar respuesta a la evolución de las necesidades de movilidad de los clientes", ha destacado la marca, cuya comercialización comenzó en España este año 2026.

La ampliación de productos de Changan en Europa forma parte de una estrategia más amplia que combina el lanzamiento de nuevos modelos con el desarrollo continuo de capacidades locales de diseño, ingeniería y atención al cliente. Changan estableció su Centro Europeo de Diseño en Turín, Italia, en 2001 y posteriormente amplió sus capacidades regionales de investigación e ingeniería, incluido un centro de I+D en Birmingham, Reino Unido.

Guiada por su estrategia 'En Europa, para Europa', Changan está desarrollando un ecosistema local que abarca I+D, servicios, talento y futuras oportunidades de producción. La compañía también está reforzando su infraestructura de posventa mediante centros de recambios en los Países Bajos, España y el Reino Unido, junto con servicios de asistencia técnica, atención al cliente y formación en ingeniería, con la apertura de un centro dedicado en España.

"Europa siempre ha sido el referente. Venimos aquí para aprender de nuestros socios y crecer juntos. Changan está aquí para quedarse. Estamos echando raíces profundas en Europa y creciendo junto a vosotros. Junto con nuestros socios, seguiremos impulsando el avance de la industria automovilística mundial y ofreciendo mejores productos y servicios a clientes de todo el mundo", ha afirmado el director general de Changan, Zhao Fei.