Changan sitúa el Deepal S05 en el 'top 10' de eléctricos en febrero, en su primer mes en España

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Changan Automobile ha cerrado febrero, su primer mes completo en España, con 215 matriculaciones en el mercado patrio, de las cuales 185 unidades fueron de su modelo Deepal S05 y el resto del Deepal S07, el otro SUV 100% eléctrico que comercializa en el país.

El Changan Deepal S05 alcanzó 185 unidades, de las que 136 fueron para clientes particulares. Esta cifra le ha permitido situar al modelo en el 'top 10' de ventas de vehículos 100% eléctricos en el ranking de febrero.

"Estamos profundamente agradecidos por la acogida que el mercado español ha brindado a Changan en nuestro primer mes de actividad. Que el Deepal S05 esté entre los 10 modelos más vendidos en su debut es un motivo de orgullo para todo el equipo y confirma que nuestra propuesta encaja plenamente en la nueva movilidad eléctrica que está creciendo con fuerza en España", ha señalado el director comercial de Changan en España, Manuel Pérez Casado.

El Changan Deepal S05 está disponible en España con una gama estructurada en dos niveles de acabado (Pro y Max), destacando por su amplio equipamiento tecnológico, sistemas avanzados de asistencia a la conducción y una autonomía de hasta 485 kilómetros en ciclo WLTP para la versión de tracción trasera (RWD).

Tanto en el Deepal S05 como en el Deepal S07 se encuentra la pantalla de 15,4 pulgadas de infoentretenimiento. El habitáculo interior, con una distancia entre ejes de 2800 mm, es otro de los aspectos que llama la atención de quien se sube a estos coches.

También en cuanto a espacio interior cabe destacar la existencia de un maletero delantero, con capacidad de 159 litros, que se suma al amplio maletero trasero de 492 litros que llega a 1.250 litros con los asientos abatidos.