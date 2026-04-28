Chery iniciará en el tercer trimestre su fase de pruebas para producir en España

Chery Global Summit - Europa Press

Aspira a ser "un gran jugador" en España y crear más puestos de trabajo

WUHU (CHINA), 28 (EUROPA PRESS)

Grupo Chery, la compañía que aglutina marcas como Omoda & Jaecoo o Lepas, iniciará en el tercer trimestre su fase de pruebas para producir vehículos de la firma Omoda & Jaecoo en la Zona Franca de Barcelona.

Así lo ha anunciado el consejero delegado del grupo, Yin Tongyue, en un encuentro con medios en la sede del grupo en la ciudad china de Wuhu y al que ha asistido Europa Press.

"A todo el mundo le gusta Barcelona" ha afirmado Tongyue, para añadir que se apoyará en Ebro, una marca ya "madura y consolidada" en el mercado local. "Necesitamos los productos de Ebro y queremos que trabajen con nosotros", ha expresado.

El inicio de la producción de Chery en España, aun sin fecha concreta prevista, supondría un importante hito, porque ya que se trasladaría una parte de la fabricación de sus modelos al suelo europeo.

La compañía automovilística anunció en abril de 2024 un acuerdo con la empresa EV Motors, propietaria de Ebro y BTech, para fabricar algunos de sus modelos en Cataluña, en concreto, en la fábrica que opera el grupo en la Zona Franca.

Recientemente, Grupo Chery ha inaugurado su centro de I+D en en Cornellà de Llobregat (Barcelona). Se trata del primer centro regional de operaciones de Chery Auto en el extranjero y funcionará como plataforma central para sus actividades en Europa, integrando la gestión operativa, el cumplimiento normativo, la coordinación de la cadena de suministro, las finanzas y los asuntos públicos.

Además, Grupo Chery tiene como estrategia global integrarse en las cadenas de suministro locales y aprovechar "al máximo posible" las oportunidades que dan las mismas.

En este sentido, el consejero delegado se ha comprometido a ser "uno de los grandes jugadores" en España, donde quiere crear más puestos de trabajo.

EUROPA, UN RETO PARA GRUPO CHERY

Asimismo, sobre la posibilidad de fabricar sus baterías en Europa, Chery ha subrayado que necesitan tiempo de reflexión, aunque ya cuenta con 'joint ventures' con empresas como CATL para estrudiar una rápida inversión a nivel local.

Para Chery, Europa es un mercado al que prestar "gran atención", con países muy diferentes y una industria muy madura y completa, con importantes plantas de producción y una "muy buena" cadena de suministro.

En este contexto, el presidente de Chery International, Guibuing Zhang, ve su expansión por el Viejo Continente como un reto para la compañía, por lo que seguirá apostando fuertemente por incrementar su oferta en la región (a la que este año llegan más productos) y aumentar sus centros de I+D.