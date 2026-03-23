China anima a Grupo Volkswagen a aprovechar la innovación de China para impulsar su expansión global

El ministro de Comercio, Wang Wentao, y el consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume - MINISTERIO COMERCIO CHINA

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Comercio, Wang Wentao, ha trasladado al consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, su deseo de que el grupo alemán aproveche las "favorables" oportunidades que ofrece la innovación tecnológica e industrial de China para impulsar su expansión en el mercado global.

En una reunión celebrada en Pekin, ambas partes intercambiaron opiniones sobre el desarrollo comercial de Volkswagen en China y las relaciones económicas y comerciales entre China y Alemania, así como entre China y Europa.

Sobre esta cuestión, el ministro chino ha expresado su esperanza de que la comunidad empresarial europea, incluyendo a Grupo Volkswagen, desempeñe un papel positivo al instar a la Unión Europea a colaborar con China para abordar "adecuadamente las fricciones económicas y comerciales mediante el diálogo y la consulta".

Por su parte, el consejero delegado del Grupo Volkswagen ha afirmado que el mercado chino es de importancia estratégica para el compañía y ha valorado positivamente las medidas concretas adoptadas por China para ampliar su apertura económica.

"La compañía continuará fortaleciendo su inversión e innovación en I+D en China para lograr beneficios mutuos y resultados beneficiosos para ambas partes", ha manifestado Blume.

Actualmente, Grupo Volkswagen produce varios coches en China que son exportados a Europa, como el Cupra Tavascan, que recientemente ha sido eximido de aranceles por parte de la Unión Europea después de que la compañía continuará fortaleciendo su inversión e innovación en I+D en China para lograr beneficios mutuos y resultados beneficiosos para ambas partes.