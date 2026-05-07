Chivite dice que los mil nuevos empleos en Volkswagen se multiplicarán por dos en toda la cadena de valor

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que los mil nuevos trabajadores que prevé contratar Volkswagen Navarra en el año 2027 se multiplicarán por dos en toda la cadena de valor, por lo que el Gobierno foral "está trabajando en un escenario de crecimiento de empleo en el que tenemos que definir los perfiles, y tenemos que trabajar con formación, con recualificación, y con reconocimiento de competencias".

Chivite ha señalado, en respuesta a una pregunta del PSN en el pleno del Parlamento de Navarra, que este escenario supondrá "un trabajo especialmente intenso" para el Servicio Navarro de Empleo y para el Departamento de Educación, "también en lo que atañe al catálogo de especialidades formativas, que tendremos que mejorar y tendremos que actualizar las capacidades de personas trabajadoras".

La jefa del Ejecutivo foral ha destacado que "el salto cualitativo y de futuro para Volkswagen es un éxito, no solo en términos de empleo, sino en términos de modelo, porque electrificar nuestro modelo de vida es un camino por el que este Gobierno apuesta". "Este es el único camino que nos garantiza la autonomía estratégica que como Europa necesitamos. La no dependencia de determinadas energías es clave, y lo estamos viendo en el actual contexto geopolítico", ha señalado.

María Chivite ha felicitado a Volkswagen y al parque de proveedores "por su apuesta valiente y decidida" y ha destacado que los dos modelos eléctricos que se van a fabricar en Landaben van a suponer "la socialización del vehículo eléctrico, acompañado de las ayudas de este Gobierno". "La apuesta de Volkswagen, junto con las políticas públicas de este Gobierno, hacen que nuestra Comunidad sea competitiva y un ejemplo de ecosistema de éxito", ha sostenido.

En la misma línea, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha valorado que "la dirección de Volkswagen Navarra acaba de anunciar para el año que viene niveles récord de producción situando a nuestra Comunidad ante un momento de especial relevancia económica e industrial y este crecimiento va a conllevar la creación de cientos de nuevos empleo". Unzu ha criticado que desde la derecha se ha querido "trasladar a la ciudadanía unos miedos falsos que hoy chocan absolutamente y frontalmente con la realidad".