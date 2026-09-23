Cidetec Energy Storage lidera un proyecto de baterías europeas "más sostenibles y asequibles"

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SAN SEBASTIÁN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización de investigación aplicada Cidetec Energy Storage lidera el proyecto HOLiBAT, que busca desarrollar baterías hechas en Europa "más sostenibles y asequibles". Esta iniciativa cuenta con una duración de cuatro años y un presupuesto de 8,8 millones de euros.

Cidetec Energy Storage lidera este proyecto que reunirá a 15 organizaciones de nueve países para desarrollar tecnologías que permitan "fabricar baterías para el vehículo eléctrico con mejores prestaciones y una huella ambiental reducida".

HOLiBAT también abordará el consumo de recursos investigando procesos de producción "más sostenibles, sustituyendo en parte los disolventes convencionales por agua y desarrollando métodos de fabricación en seco que permitan reducir significativamente la energía necesaria para producir los electrodos que forman el corazón de una batería".

El proyecto incorporará herramientas digitales avanzadas y sistemas de monitorización basados en ultrasonidos para "detectar posibles defectos durante la fabricación", según han explicado desde Cidetec Energy Storage.

El centro liderará el trabajo relacionado con el procesado acuoso de los electrodos, optimizando su fabricación desde el laboratorio hasta su producción en líneas piloto y estudiará el comportamiento de las baterías durante su funcionamiento para comprender mejor su deterioro y aumentar su vida útil. Los avances logrados se validarán en dos formatos de batería utilizados habitualmente en aplicaciones de movilidad eléctrica.

El objetivo final es fabricar en Europa baterías "más sostenibles, con altas prestaciones y costes más competitivos, contribuyendo así a acelerar la adopción del vehículo eléctrico y reforzar la autonomía tecnológica e industrial europea".