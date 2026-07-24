CIE Automotive cierra el primer semestre con un beneficio neto, de 191,3 millones de euros, un 2,9% más

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BILBAO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

CIE Automotive ha cerrado el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 191,3 millones de euros, lo que representa un 2,9% más en comparación con los 185,9 millones de euros apuntados en el mismo periodo de 2025.

En un comunicado la compañía ha destacado que, con este resultado neto, "supera por primera vez los 400 millones de euros de ebitda semestral y refuerza su posición financiera a todos los niveles".

La empresa ha subrayado asimismo que estos resultados semestrales "confirman la misma fortaleza operativa mostrada desde inicio del ejercicio y consolidan un periodo histórico para la empresa".

De esta forma, la compañía ha facturado 2.103,8 millones de euros en el que ha resultado ser "el mejor semestre de su historia", con un resultado bruto de explotación (ebitda) de 401,1 millones de euros que supone el 19,1% de margen sobre ventas y un resultado neto de explotación (ebit) de 300,5 millones que supone el 14,3% de margen sobre ventas.

Estos excelentes resultados se completan con una generación de caja operativa de más de 275 millones de euros, lo que permite financiar inversión en crecimiento y creciente retribución al accionista, mientras se mantiene un nivel de endeudamiento estable y controlado.

En palabras del consejero delegado de la empresa, Jesús María Herrera, "el semestre confirma que, tras varios años de ejecución consistente, hemos consolidado un modelo industrial sólido, capaz de generar crecimiento rentable, márgenes líderes en el sector y altos niveles de caja".

En esta línea, ha añadido que, desde CIE Automotive, tienen "la seguridad de contar con las capacidades, el posicionamiento industrial y el equipo necesarios para avanzar con solidez en nuestra hoja de ruta estratégica 2026-2027 y seguir comprometidos con la creación de valor sostenible".