CIE Automotive distribuirá un dividendo de 0,47 euros brutos por acción el próximo 7 de enero

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

CIE Automotive distribuirá el próximo 7 de enero un dividendo bruto de 0,47 euros por acción con cargo a los resultados de este año, según ha informado el grupo automovilístico, que también ha anunciado la dimisión del consejero dominical Vinod Sahay, en representación de la india Mahindra.

Del calendario remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se desprende que, a partir del 5 de enero, los títulos de CIE Automotive cotizarán ya sin derecho a percibir el dividendo ('ex-date'), mientras que la fecha de registro será el 6 de enero.

Al importe bruto abonado se le aplicará la retención fiscal correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente, situando el monto unitario en 0,3807 euros netos.

La empresa obtuvo un beneficio neto de 266 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un 2,7% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior y el más alto hasta la fecha en un periodo de nueve meses.

DIMISIÓN DE VINOD SAHAY

El grupo también ha comunicado al supervisor la renuncia del consejero dominical Vinod Sahay, a propuesta de Mahindra, quien dejará de formar parte del máximo órgano de gobierno de CIE Automotive.

Este movimiento se produce después de que el pasado 4 de diciembre se conociera que la multinacional automovilística india Mahindra vendió el 3,58% de CIE Automotive por 119 millones de euros, mediante un proceso de colocación acelerada dirigido a inversores institucionales y/o cualificados, llevado a cabo por BNP Paribas y JP Morgan.