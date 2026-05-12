CIE Automotive gana 96 millones hasta marzo, un 2,1% más, y eleva un 3,85% ventas, hasta 1.052 millones

Archivo - CIE Automotive - CIE AUTOMOTIVE - Archivo

BILBAO 12 May. (EUROPA PRESS) -

CIE Automotive registró un beneficio neto de 96 millones de euros durante el primer trimestre de este año, lo que supone un incremento del 2,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y supera por primera vez los 200 millones de euros de resultado bruto de explotación (Ebitda) trimestral.

Sus ventas se incrementaron un 3,85% entre enero y marzo, hasta 1.052 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) poco antes de iniciarse en Bilbao la junta general de accionistas que la compañía celebra este martes en el Palacio Euskalduna.

CIE Automotive ha subrayado que, a pesar de un entorno que continúa siendo "desafiante y que está muy penalizado por la evolución de las divisas", ha obtenido sus "mejores resultados trimestrales hasta la fecha".

En concreto, la empresa logró en el primer trimestre del año un beneficio neto de 96 millones, frente a los 94 millones del mismo periodo de 2025, lo que supone un aumento del 2,1%.

FACTURACIÓN

La facturación alcanzó los 1.052 millones de euros, de manera que se incrementó un 3,85% respecto a las cifras obtenidas de enero a marzo de 2025.

Por su parte, con un Ebitda de 201 millones, superó por primera los 200 millones de Ebitda trimestral y la cifra alcanzada supone un margen de 19,1% sobre ventas. El resultado neto de explotación (Ebit) se elevó a 152 millones, un 14,4% sobre ventas.

La compañía ha logrado en el primer trimestre del año una generación de caja operativa de 136 millones de euros, lo que implica un "excelente ratio" de 70,5% de conversión de Ebitda en caja operativa, que permite "financiar crecimiento, inversión y retribución al accionista, manteniendo un nivel de endeudamiento estable y controlado".

La compañía ha destacado que inicia 2026 desde una "posición de fortaleza". Según ha subrayado, tras varios años de "ejecución consistente", CIE Automotive ha consolidado un modelo industrial "sólido, capaz de generar crecimiento rentable, márgenes líderes en el sector y una fuerte generación de caja, incluso en entornos exigentes". "Esta solidez nos permite afrontar una nueva etapa con confianza", ha apuntado.

En este sentido, ha trasladado que los compromisos para 2026-2027 definen "una hoja de ruta muy clara", que es la de "crecer por encima del mercado, mantener la excelencia operativa y seguir reforzando la posición financiera", lo que les permitirá incrementar el dividendo e integrar nuevas compañías. "El entorno seguirá siendo dinámico y exigente, pero contamos con las capacidades, el posicionamiento y el equipo necesarios para seguir creando valor", ha manifestado.