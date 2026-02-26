CIE Automotive lográ un beneficio récord de 336 millones de euros en 2025, un 3,1% más

Archivo - CIE Automotive - CIE AUTOMOTIVE - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

CIE Automotive obtuvo un beneficio de 336 millones de euros en 2025, el más alto de su historia y un 3,1% superior al registrado en 2024, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La facturación del grupo alcanzó los 3.958 millones de euros en 2025, ligeramente por debajo de las ventas de 3.960 millones de euros de 2024.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de CIE Automotive ascendió a 746 millones de euros el año pasado, un 2,5% más, con un margen sobre ventas del 18,9%, frente al 18,4% del ejercicio 2024.

El resultado neto de explotación (Ebit) totalizó casi 543 millones de euros, un 0,8% por encima del logrado en 2024, que fue de 538,4 millones de euros, con un margen sobre ventas del 13,7%.

La compañía ha resaltado que estos "excelentes resultados operativos" se completan con una generación de caja operativa de más de 500 millones de euros, que sitúa el endeudamiento de CIE Automotive "en mínimos históricos, por debajo de los 900 millones de euros".

"Cerramos el año con los mejores resultados de nuestra historia, demostrando que nuestra gestión es la que marca la diferencia: eficiencia operativa, disciplina financiera y creación de valor. Y por eso hemos podido cumplir íntegramente todos los objetivos y compromisos definidos en nuestro plan estratégico 2021-2025 a pesar de ejecutarlo en un periodo y en un entorno muy complejos, marcado por la falta de volúmenes, la subida de los tipos de interés, la inflación y la presión cambiaria, entre otros", ha destacado Jesús María Herrera, consejero delegado de CIE Automotive.

