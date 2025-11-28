CIG pide un nuevo fabricante que compita contra Stellantis y "garantice el futuro" de la automoción

Imagen de la manifestación de este viernes. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La CIG ha pedido este viernes a las administraciones que busquen un nuevo fabricante que se instale en Galicia y que compita contra Stellantis con el objetivo de "garantizar" el futuro de la automoción en la Comunidad.

Así lo ha señalado el secretario comarcal de la CIG-Industria en el área de Vigo, Xulio Fernández, durante la manifestación convocada por el sindicato en la ciudad olívica ante la situación que vive el sector.

Precedida de una pancarta que rezaba 'Por un futuro industrial para el sector de la automoción', decenas de personas han recorrido las calles del polígono de O Caramuxo de Vigo, denunciando la "falta de política industrial" de la Xunta y del Gobierno central para un sector "fundamental" en la comarca de Vigo que está "desapareciendo".

Fernández ha apuntado hacia la descatolización hacia otros países de determinados componentes, dejando sin carga de trabajo a empresas auxiliares en Galicia. Precisamente la concentración partió de Akwel, una compañía que perdió su principal pedido para Stellantis, teniendo que despedir a casi 90 empleados.

Por todo ello, desde la CIG han propuesto varias alternativas, solicitando a las administraciones que trabajen para lograrlas. Por ejemplo, solicitan que se instale en Galicia una fábrica de baterías para coches eléctricos, así como un nuevo fabricante de vehículos que compita contra Stellantis y permita mantener el empleo.