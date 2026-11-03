Cimalsa licita la primera estación de carga ultrarrápida de coches en Gavà (Barcelona)

Archivo - Un coche cargándose en un punto de carga público para coches eléctricos en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cimalsa ha publicado la licitación de la instalación, gestión y explotación de una estación de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos en el área de servicio de Gavà (Bracelona), la primera del plan de la Generalitat para desplegar estas estaciones en la red de carreteras.

La infraestructura, de nueva construcción, se situará en el punto kilométrico 48 de la C-32, en sentido norte; se gestionará mediante una concesión a 20 años, sin posibilidad de prórroga, y se licita por un importe neto de cifra de negocio estimado de 22,65 millones de euros, ha detallado el Departamento de Territorio en un comunicado este martes.

Cimalsa ha calculado los ingresos previstos de la estación en base a un canon fijo anual y un canon variable por kWh de energía suministrada, y la licitación prevé un primer periodo de carencia de 18 meses para la ejecución de las obras y tramitación de permisos y un régimen de aplicación gradual del canon fijo.

La instalación se gestionará de manera independiente al resto de servicios del área y se adjudicará a un operador de puntos de recarga especializada, y como condición especial de ejecución será necesario acreditar anualmente que la energía suministrada a los usuarios proviene de fuentes 100% renovables.

El despliegue de estas estaciones se enmarca en el Pla d'Impuls al Vehicle Elèctric 2025-2030 (PIVE) de la Generalitat, por el que contempla desplegar "gradualmente" este tipo de infraestructuras en las áreas de servicio gestionadas por la administración catalana.