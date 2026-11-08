Cinco consejos clave para cambiar al eléctrico y ahorrar en la compra y mantenimiento de tu coche

Archivo - Autonomía real y la potencia de carga, los puntos críticos para adquirir un coche eléctrico - MORGAN SEGAL - Archivo

+++PARA EL DOMINGOOO++++

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La continua fluctuación en los precios de los carburantes tradicionales y la búsqueda de ahorro económico a largo plazo están consolidando la transición hacia la movilidad sostenible en España. El pasado mes de octubre, los vehículos electrificados (BEV+PHEV) se situaron como segunda opción de compra, con 33.664 unidades vendidas en el mes y en todo lo que va de 2026 suponen el 22,35% del mercado tonal con más de 270.100 unidades --un 10,8% del mercado corresponde a modelos eléctricos con 130.346 ventas--.

A la hora de dar este paso con éxito y sin sorpresas financieras, son necesarias una serie recomendaciones técnicas y prácticas. Por ello, es preciso acudir a los concesionarios para resolver dudas en cuanto las características del coche y a centros especializados o informarse en plataformas oficiales sobre las ayudas del Plan Auto+ o el funcionamiento de subvenciones en cuanto a la instalación de un cargador doméstico o de placas solares.

EVALUAR LA AUTONOMÍA REAL CON TU CICLO DE MOVILIDAD SEMANAL

La cifra de autonomía homologada (ciclo WLTP) suele diferir del rango real en carretera. Concretamente varía en función del estilo de conducción, pero conducir un coche eléctrico estrictamente en carretera suele resultar en un 25-30% menos de recorrido a su cifra oficial.

Factores como la conducción a alta velocidad en autovía, las bajas o altas temperaturas o la climatización reducen el alcance de la batería. Es fundamental calcular los kilómetros diarios requeridos por el conductor para elegir un modelo que se adapte a sus necesidades reales.

COMPROBAR LA POTENCIA Y VELOCIDAD DE CARGA

Más allá de la capacidad de la batería, importan el consumo promedio del coche y la rapidez con la que recupera energía. Se debe revisar la potencia máxima que acepta el vehículo tanto en corriente alterna (carga lenta o doméstica) como en corriente continua (carga rápida en electrolineras de carretera). Los valores más habituales son hasta 7,5 kW en un cargador en una vivienda y que admita al menos 150 kW en un cargador público.

VERIFICAR LA GARANTÍA DE LA BATERÍA

Al tratarse del componente de mayor coste del vehículo (llegando a representar hasta el 50% del precio total), es vital comprobar la cobertura del fabricante. La media del sector suele garantizar entre un 70% y un 80% de la capacidad de la batería durante un periodo de 8 años o 160.000 kilómetros, según Norauto.

APROVECHAR EL MENOR COSTE DE MANTENIMIENTO

Frente a las dudas sobre el coste técnico, los coches 100% eléctricos cuentan con una mecánica más sencilla que reduce el paso por el taller, aunque de primera instancia adquirir un modelo eléctrico suele ser de media unos 5.000-6.000 euros más caro que su homólogo en combustión.

Los modelos eléctricos carecen de correas de distribución, embragues, bujías o circuitos de aceite por lo que el mantenimiento es menor que un vehículo tradicional.

En las revisiones de un coche eléctrico tan solo se requiere vigilar el estado de salud de las celdas de la batería, la refrigeración, los neumáticos --que aquí suelen ser más caros que los de un modelo de combustión ya que son de mayor tamaño y de una composición distinta para sobrellevar el mayor peso de un ejemplar eléctrico-- y el líquido de frenos (cuyo desgaste de pastillas es menor gracias a la frenada regenerativa).

INSTALAR UN PUNTO DE RECARGA EN EL HOGAR

Para maximizar la rentabilidad por kilómetro frente a la gasolina, se recomienda contar con un punto de carga en la vivienda y utilizar los cargadores públicos cuando se vayan a realizar viajes más largos en periodo vacacional. Los cargadores doméstios permite aprovechar las tarifas nocturnas o tramos valle, reduciendo notablemente el coste diario por recarga.

Como norma, el conductor de coche eléctrico suele utilizar el cargador una vez llega a su domicilio después del trabajo y usa la tarde y la noche para llenar la batería antes de la mañana siguiente. Sin embargo, el día

Los precios de un cargador doméstico suelen oscilar de media entre 1.000 y 1.500 euros, aunque existen compañías de automoción que mantienen acuerdos con empresas del sector energético y que ofrecen descuentos de instalación o a la hora de hacer respostajes eléctricos.

Teniendo en cuenta que un coche eléctrico medio suele consumir entre los 15-20 kWh por cada 100 kilómetros, cargar 400 kilómetros de autonomía a la semana (unos 250-270 kilómetros en conducción estrictamente en carretera) puede costar entre 7 y 13 euros tomando un precio de la luz en casa entre 0,10-0,15 euros/kWh.

En el caso de circular 400 km por semana (1.600 km al mes), el gasto se colocaría aproximadamente entre 60-80 euro mensuales cargando en casa, según tarifa y consumo.