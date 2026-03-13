Circular con la presión de los neumáticos baja aumenta el consumo de combustible un 7%, según Euromaster - EUROMASTER

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Conducir habitualmente con una presión inferior a la recomendada en los neumáticos puede aumentar el consumo de combustible hasta un 7%, según advierte la red de talleres Euromaster, a partir de datos del fabricante de neumáticos Michelin.

Un pequeño gesto como controlar las presiones se convierte así en una medida de ahorro frente al encarecimiento del diésel y de la gasolina, especialmente en un contexto de mayor movilidad como el previo a la Semana Santa.

Este incremento del consumo se produce porque un neumático con menos presión de la adecuada genera una mayor resistencia al rodamiento. En estas circunstancias, el motor necesita más energía para mover el vehículo, lo que se traduce en un mayor gasto de carburante.

En términos prácticos, mantener los neumáticos con una presión inferior a la recomendada puede suponer, a lo largo del año, un gasto adicional equivalente a un depósito completo de combustible en un coche de gama media con una capacidad aproximada de 45 litros.

Asimismo, circular de forma habitual con baja presión reduce la vida útil del neumático, ya que provoca un desgaste prematuro en los extremos de la banda de rodadura. Por el contrario, un neumático con exceso de presión también puede sufrir un desgaste irregular, al disminuir la superficie de contacto con el suelo y concentrarse el deterioro en la zona central.

IMPACTO EN LA SEGURIDAD VIAL

Más allá del impacto económico, una presión incorrecta en los neumáticos también tiene consecuencias directas en la seguridad vial. En concreto, circular habitualmente con un 10% menos de presión en las ruedas puede aumentar la distancia de frenado entre dos y tres metros en suelo seco.

Esta diferencia se incrementa notablemente cuando el asfalto está mojado. En estas condiciones, una presión hasta un bar por debajo de la recomendada por el fabricante del vehículo puede aumentar la distancia necesaria para detener el coche hasta en 11 metros.

Desde Euromaster recuerdan además que los neumáticos pierden presión de forma natural con el paso del tiempo, generalmente alrededor de 0,07 bares al mes, por lo que resulta imprescindible realizar comprobaciones periódicas.

Junto al control de la presión, los especialistas también aconsejan revisar la profundidad del dibujo de la banda de rodadura. Aunque la legislación española permite circular con una profundidad mínima de 1,6 milímetros, la compañía recomienda que sea al menos de 2,5 milímetros para garantizar una correcta evacuación del agua y mejorar la adherencia del neumático al circular sobre asfalto mojado.

Por todo ello, Euromaster recomienda vigilar de forma periódica la presión de los neumáticos tanto por motivos económicos como de seguridad. En concreto, aconseja revisar las presiones al menos una vez al mes y hacerlo preferiblemente en un centro técnico o en un taller especializado, donde el servicio es gratuito y los manómetros utilizados para medir las presiones se revisan y certifican regularmente para garantizar su precisión.