Citroën abre pedidos en España para el nuevo C5 Aircross, disponible a partir de 29.690 euros

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Citröen abre desde este martes los pedidos del nuevo C5 Aircross en España, presentado el pasado abril a nivel mundial y disponible a partir de 29.690 euros, y en su versión 100% eléctrica a partir de 39.490 euros.

El nuevo SUV mediano de Citroën permite elegir entre dos sistemas de propulsión electrificados, un motor 100% híbrido y otro 100% eléctrico (hasta 520 km de autonomía en el ciclo combinado WLTP), combinados con una amplia gama de ayudas a la conducción. En 2026, la gama se completará con una variante híbrida enchufable y un segundo motor eléctrico de 230 CV con una autonomía ampliada de hasta 680 km.

Este modelo está disponible en tres niveles de equipamiento --You, Plus y Max-- de serie, más una versión Business para el lado profesional. Los PVP de lanzamiento son, en el caso del C5 Aircross Hybrid 145 CV Automático, 29.690 euros para la versión You, 32.790 euros para el nivel Plus y 35.790 euros para el tope de gama Max.

Los PVP de lanzamiento son, en el caso del ëC5 Aircross, 39.490 euros para la versión You, 42.590 euros para el nivel Plus y 45.590 euros para el tope de gama Max, sin tener en cuenta ninguna ayuda.

RENOVACIÓN DEL CATÁLOGO

Con la nueva gama C5 Aircross, Citroën completa la renovación total de su catálogo en menos de dos años. "En su segunda generación, el C5 Aircross representa un paso adelante en todos los aspectos, en una respuesta inteligente y completa a las expectativas de los clientes de este importante segmento", destaca la firma francesa.

Gracias a la nueva plataforma STLA Medium de Stellantis sobre la que descansa, el nuevo C5 Aircross adquiere proporciones generosas, con 4.652 mm de longitud (+150mm) y 1.902 de anchura, lo que permite un espacio adicional en el interior, especialmente en la segunda fila de asientos.

Diseñado y fabricado en Francia, con producción en la histórica planta de Citroën en Rennes, el nuevo C5 Aircross contiene 160 kg de metales reciclados y 47 kg de plásticos reciclados o de origen biológico, lo que refuerza el compromiso de la marca con la sostenibilidad y una producción más equilibrada.