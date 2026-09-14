Citroën estrena a nivel mundial el nuevo Berlingo, con la funcionalidad Smart Compact Van

Citroën Berlingo - CITROËN

HANNOVER, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Citroën ha presentado este lunes, en el marco de la IAA Transportation, la mayor feria de vehículos comerciales de Europa, el nuevo Berlingo Van First, una nueva versión de su furgoneta superventas que se define como "más accesible, inteligente y funcional" y que ha sido concebida en torno a los usos reales de los profesionales.

La novedad reside en la incorporación de la actualización Smart Compact Van (SCV), una versión complementaria a su actual gama de furgonetas que introduce novedades en el diseño exterior no solo del Berlingo, sino también en otros productos de Stellantis Pro One, como la Fiat Doblò EasyPro, la Opel Combo Start y la Peugeot Partner Active.

En el caso del popular Berlingo, su habitáculo incorpora un nuevo salpicadero y nuevos paneles en las puertas, con una organización pensada para facilitar la vida a bordo, haciendo de la modularidad una de sus principales ventajas.

Otra de las novedades de serie de las versiones Smart Compact Van es la inclusión del Flexiseat, un asiento modular plegable para pasajeros que aumenta el volumen de carga en 0,5 metros cúbicos. este se le suma la Modutable, una solución que transforma este espacio en una auténtica oficina móvil, para trabajar con el ordenador o la tableta, comer u organizar los documentos.

El Berlingo Van First también ofrece, según las necesidades, el Dashbox, la Moduconsole, el Drivedrawer o incluso el Moduwork, lo que permite recuperar una configuración de tres plazas sin renunciar a las funcionalidades de almacenamiento y carga adaptadas a los usos profesionales.

"Este diseño responde directamente a la realidad sobre el terreno: los profesionales conducen solos aproximadamente el 80% del tiempo. Por ello, el Berlingo Van First apuesta por una configuración optimizada, en la que cada elemento del equipamiento debe aportar una utilidad concreta", ha explicado la firma francesa.

Pese a los cambios, con un volumen de carga de entre 3,3 y 4,4 metros cúbicos y hasta 1 tonelada de carga útil, el Berlingo Van First conserva los elementos fundamentales que han hecho de este modelo un éxito, al tiempo que adopta un posicionamiento especialmente accesible.

El modelo está disponible con una motorización eléctrica de 136 CV que ofrece hasta 270 km de autonomía, así como motorizaciones diésel HDi 100 y HDi 130 y una motorización de gasolina de 110 CV (diferente según países). Una versión híbrida ligera completará la oferta en 2027.

JUMPER L3, CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS

Citroën también ha presentado el Jumper L3, una nueva versión de de su furgoneta de gran tampo que ha sido rediseñada para satisfacer las exigencias de los profesionales de la construcción, las obras públicas y los servicios de mantenimiento, con doble cabina con caja basculante de tres lados. Esta configuración combina una capacidad ampliada de hasta 7 personas con una caja especialmente versátil, que permite la descarga por tres lados.

El peso de su caja, inferior en unos 120 kg al de una caja equivalente de acero, permite conservar una mayor capacidad de carga para los profesionales. Disponible en cabina doble o simple y con motorizaciones térmicas o eléctricas, esta solución se adapta así a diferentes usos y limitaciones operativas.

Esta versión cuenta con una transformación CustomFit totalmente integrada y realizada en el centro CustomFit específico de la fábrica, en colaboración con JPM, especialista en la transformación de vehículos comerciales.

"Con esta oferta, Citroën demuestra una vez más su capacidad para ofrecer soluciones directamente adaptadas a los usos y necesidades de los profesionales, combinando las cualidades intrínsecas de sus vehículos con adaptaciones diseñadas para su actividad", ha resumido la insignia.