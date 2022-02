Citroën lanza el plan Citroën Alternativa, que mejora las condiciones de financiación

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Citroën ha puesto en marcha, con motivo del lanzamiento del C5 X, el plan Citroën Alternativa, con el que los clientes podrán disfrutar de una mejora en las condiciones de financiación tanto si optan por una versión gasolina como si el vehículo adquirido dispone de propulsión híbrida enchufable.

Por otro lado, según confirma la compañía en un comunicado, los primeros propietarios del nuevo Citroën C5 X en España recibirán un pack de bienvenida compuesto por un paraguas, un bolso de mano y un bolso de viaje exclusivos y personalizados.

Además, también recibirán un cheque regalo de 150 euros que podrán canjear por accesorios para el automóvil y productos 'lifestyle' en La Boutique Citroën.

Este modelo, que se sitúa en el segmento D pero con elementos que lo enmarcan entre una berlina, un familiar y un todocamino, supone el estreno de un nuevo tipo de suspensión activa Citroën Advanced Confort, de 23 ayudas a la conducción y de sistemas de visualización de la información, como el Extended Head Up Display o la interfaz My Citroën Drive Plus.

En cuanto a motorizaciones, el C5 X ofrece, además de su versión híbrida enchufable de 225 caballos, dos motores gasolina, PureTech 130 y PureTech 180, ambos asociados a la caja de cambios automática EAT8.