Citroen nombra nueva directora global de comunicación a Leslie Peltier

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Citroën ha acordado el nombramiento de Leslie Peltier como nueva directora global de comunicación, a partir del próximo 8 de septiembre, en sustitución de Stéphane Cesareo, que dirigirá la comunicación de las marcas y tecnologías de Stellantis en la región de la Europa ampliada

Dependerá de Xavier Chardon, director general de la marca Citroën, quien ha agradecido a Cesareo su trabajo y le ha deseado "mucho éxito" en su nueva función.

Leslie Peltier, de 46 años, es titular de un Diploma Europeo en Marketing Internacional del ISIC (Institut Supérieur International de Commerce). Tras adquirir su primera experiencia en Mercedes-Benz en Alemania en 1997, se incorporó a DaimlerChrysler France en 1998, donde ocupó diversos puestos en relaciones con la prensa dentro del departamento de comunicación de la marca Mercedes-Benz.

En 2003, se incorporó al Grupo Volkswagen Francia como responsable de relaciones con la prensa de Seat, antes de pasar a ser responsable de relaciones con la prensa de Volkswagen y Volkswagen Vehículos Comerciales en 2005, y posteriormente responsable de comunicaciones internas y externas del Grupo Volkswagen Francia y coordinadora de comunicaciones de marca.

"Estoy muy contento de volver a trabajar con Leslie Peltier, con quien ya he tenido el placer de colaborar. Su experiencia, profesionalidad y capacidad de escucha son cualidades esenciales para reforzar la influencia de la marca y profundizar su relación con los distintos medios de comunicación" ha declarado Chardon.