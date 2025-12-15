Citroën nombra nueva responsable de Marketing a Aline Germain a partir del 1 de enero de 2026 - CITROËN

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Citroën ha informado este lunes del nombramiento de Aline Germain como la nueva responsable de marketing de la firma francesa a partir del 1 de enero de 2026, en sustitución de Federico Goyret, designado para un puesto que se anunciará más adelante.

"Estoy muy contento de dar la bienvenida a Aline Germain al puesto de responsable de marketing de la marca Citroën. Su amplia experiencia, adquirida en diferentes marcas del grupo Stellantis y en diferentes mercados, contribuirá a reforzar la posición y la imagen de la marca a escala mundial", ha declarado el consejero delegado de Citroën, Xavier Chardon, del que dependerá directamente Germain.

Chardon también ha querido agradecer a Federico Goyret su "profesionalidad, creatividad y compromiso", en particular por todos los lanzamientos de nuevos modelos que ha gestionado "a la perfección" durante estos dos años al frente del marketing de la marca.

"Estoy encantada de retomar el vínculo histórico y privilegiado que une a Citroën no solo con sus clientes, sino también con sus socios y distribuidores. La marca debe reafirmar su ADN: cercanía con las personas, tecnología útil y ese toque de audacia que hace que Citroën sea realmente única", ha manifestado, por su parte, Aline Germain.